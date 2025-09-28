ACCIDENTE
Tom Holland se pronuncia tras sufrir una conmoción cerebral en el rodaje de SpiderMan: Brand New Day: "Recuperándome"
Tom Holland tuvo un accidente a comienzos de esta semana mientras rodaba una escena de SpiderMan: Brand New Day. La grabación se tuvo que pausar, pero el actor ha roto su silencio y ha explicado cómo se encuentra.
Tom Holland dio el susto durante el rodaje de SpiderMan: Brand New Day al tener un accidente en el set de Leavesden, en Reino Unido.
Las grabaciones han tenido que pausarse durante unos días ya que Holland fue hospitalizado por una conmoción cerebral tras una mala caída.
Tras unos días sin noticias, ahora ha sido el propio actor el que ha actualizado su estado.
A través de las redes, Holland publicó un post sobre la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos y explicó que "siento haberme tenido que ir antes, pero me siento mejor y estoy recuperándome".
"Muchísimas gracias a mi padre por hacerse cargo después de mi partida. El sho se volvió mucho más divertido", bromeó Holland, que acudió a este evento junto a su prometida Zendaya.
Tom Holland a volver a meterse en la piel de Peter Parker en nueva película SpiderMan, fijada para su estreno en julio de 2026.
Durante el rodaje, se han publicado algunos detalles como el nuevo traje que lucirá el actor y diversas fotos de escenas de acción.
