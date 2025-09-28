Antena 3 LogoAntena3
La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

El cantante colombiano nos ha regalado un momento único interpretando una versión muy especial tocando en directo la guitarra.

Sebastián Yatra

Patri Bea
Sebastián Yatra nos está regalando momentos únicos en esta edición de La Voz. El cantante colombiano siempre está a favor del show y sus divertidos piques con sus compañeros hacen que el programa se haga más amenos.

Entre audición y audición, durante el segundo programa, Sebastián Yatra decidió subirse al escenario como cualquiera de los talents de este año para intentar sorprender a Malú y que ésta se diese la vuelta por quererlo en su equipo.

Acompañado de su guitarra, Yatra ha comenzado a interpretar su tema ‘Mi puerto’, aunque versionándolo para que quedase claro que esa versión estaba dedicada especialmente a su compañera Malú.

“Yo vine a La Voz porque mi único sueño es irme con esa señorita que está ahí”, dijo Sebastián Yatra nada más terminar su audición señalando a su compañera. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Dani Hernan

Dani pone la piel de gallina con ‘Ángel caído’ y conmueve a los coaches: “Es mi canción”

La Voz

Sebastián Yatra

La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

