La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

Sebastián Yatra nos está regalando momentos únicos en esta edición de La Voz. El cantante colombiano siempre está a favor del show y sus divertidos piques con sus compañeros hacen que el programa se haga más amenos.

Entre audición y audición, durante el segundo programa, Sebastián Yatra decidió subirse al escenario como cualquiera de los talents de este año para intentar sorprender a Malú y que ésta se diese la vuelta por quererlo en su equipo.

Acompañado de su guitarra, Yatra ha comenzado a interpretar su tema ‘Mi puerto’, aunque versionándolo para que quedase claro que esa versión estaba dedicada especialmente a su compañera Malú.

“Yo vine a La Voz porque mi único sueño es irme con esa señorita que está ahí”, dijo Sebastián Yatra nada más terminar su audición señalando a su compañera. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!