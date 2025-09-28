La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

El protagonista del ¿Quién es quién? del programa de Manuel Díaz y Virginia Troconis es una persona muy especial.

Iván López, ha llegado con su bastón, para contar su increíble historia de superación. El joven, que se ha acostumbrado a los escenarios, ha explicado cómo perdió la vista hace diez años en una situación peculiar.

El joven se ha dedicado al fútbol a nivel profesional perteneciendo a la selección paralímpica en Brasil y Japón.

Iván López ha decidido sacar la parte positiva de todo lo ocurrido, y junto a un socio, ha creado, ‘Lo que me faltaba por ver’, un monólogo con el que se ha recorrido toda España.