Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

Descubre al especial invitado del ¿Quién es quién?, un joven que ha decidido tomarse la vida con humor después de quedarse ciego.

Carmen Pardo
Publicado:

El protagonista del ¿Quién es quién? del programa de Manuel Díaz y Virginia Troconis es una persona muy especial.

Iván López, ha llegado con su bastón, para contar su increíble historia de superación. El joven, que se ha acostumbrado a los escenarios, ha explicado cómo perdió la vista hace diez años en una situación peculiar.

El joven se ha dedicado al fútbol a nivel profesional perteneciendo a la selección paralímpica en Brasil y Japón.

Iván López ha decidido sacar la parte positiva de todo lo ocurrido, y junto a un socio, ha creado, ‘Lo que me faltaba por ver’, un monólogo con el que se ha recorrido toda España.

