"Facebook es mi refugio, no voy a agregar a mi madre"

La pregunta parece sencilla, pero no tiene una respuesta tan fácil. Bere es la madre de Álvaro y se ha metido en el mundo de las redes sociales. Una vez dentro, lo que quiere es que su hijo la agregue en Facebook. "Todas mis amigas tienen a sus hijos agregados en Fecebook y yo no voy a ser menos, creo yo", asegura Bere.

Pero lo que a simple vista parece algo sin importancia, no lo es tanto para Álvaro, su hijo, que no desea tener a su madre entre sus contactos de Facebook. "Yo nunca pensé que mi madre pudiera llegar a Facebook, por lo que lo convertí en mi refugio. Dentro hay cosas que a mí me hacen mucha gracia, pero no se si a ella le pasará lo mismo".

Sea como fuere, esta campaña de Álvaro y Bere, que son hijo y madre en la vida real, se ha convertido en todo un fenómeno en Internet con más 350.000 visitas a su vídeo en sólo una semana. Pero todavía nadie ha respondido a la pregunta ¿Agregarías a tu madre a Facebook?