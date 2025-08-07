Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guerra en Gaza

Exvicealcaldesa de Jerusalén; En Gaza "no hay un genocidio, hay una guerra"

Fleur Hassan-Nahoum hace responsable a Hamás de las muertes en Gaza por usar a la población como "escudos humanos".

La exvicealcaldesa de Jerusalén niega que en Gaza haya un genocidio

Publicidad

Marino Holgado
Publicado:

Fleur Hassan-Nahoum, de 51 años y nacida en Gibraltar, fue vicealcaldesa de Jerusalén por el Likud, el partido del actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Hoy ha negado que se esté produciendo un genocidio en Gaza. "No es un genocidio, es una guerra y hay víctimas en todas las partes", ha afirmado en el programa Espejo Público. Una intervención que ha tenido momentos de tensión con la politóloga Arancha Tirado, que la ha acusado de "colona".

"A mí me da mucha pena que Hamás... ellos lo han dicho, han dicho que utilizarán a su gente para destruir Israel, ellos lo dicen. Si son 100.000 ó 150.000 les da igual, no valoran la vida y la culpa de todo esto la tiene Hamás, utilizan a su propia gente como escudos humanos,- asegura la exvicealcaldesa desde Jerusalén-. Hacemos todo lo que podemos para evitar que se mate a gente inocente en un lugar donde hay una guerra, pero estamos en una guerra y nosotros no la empezamos".

"Queremos terminar la guerra"

El pasado martes Espejo Público entrevistó a Raúl Incertis, un médico anestesista español que ha trabajado de forma voluntaria durante cuatro meses en un hospital de Gaza bajo los bombardeos y los disparos israelíes. Tras preguntarle cómo calificaría lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, lo resumió en una palabra: "Genocidio. Todos los pacientes que atendí y que se atendían allí estaban desnutridos, veía a niños de cinco años que parecía que tenía tres; todos los compañeros con los que trabajaba habían perdido entre 25 y 30 kilos desde que comenzó la venganza israelí; Israel bombardea zonas humanitarias".

Hassan-Nahoum responde: "No hay un genocidio en Gaza, porque en un genocidio legalmente tiene que haber intención de hacer un genocidio; yo creo que la gente se ha olvidado de que una guerra es algo horroroso, una guerra es algo que nunca queremos y todos los países que han querido paz con Israel la han encontrado, como Egipto, Jordania, Emiratos, Marruecos, Bahrein, Sudán... Se puede decir 20 veces genocidio, pero no es un genocidio, es una guerra y hay víctimas por todas las partes, nosotros queremos terminar la guerra pero ¿cómo la terminamos?".

"Nadie quiere invadir la franja de Gaza"

Pese a la intención hecha pública por el primer ministro Netanyahu de hacerse con el control de toda la franja de Gaza, con las reticencias de su propio ejército, Fleur Hassan-Nahoum niega ese deseo. "Nadie quiere invadir la franja de Gaza, nadie quiere hacerse responsable de dos millones de gazatíes, salimos de allí en 2005 para no ser responsables, les dimos toda la oportunidad de crear allí un paraíso, Marbella podía haber sido aquello", asegura la exvicealcaldesa de Jerusalén.

La tensión en Espejo Público crece con la intervención de la politóloga Arancha Tirado, colaboradora habitual del programa. Tras confirmar Fleur Hassan su origen gibraltareño, Tirado responde sobre Israel tras recordar que van ya más de 60.000 personas muertas en Gaza por la ofensiva israelí: "Estamos hablando de un estado conformado por personas como ella, que son colonos y que han llegado a un punto de disociación de la realidad, son capaces de victimizarse y mentir de una manera descarada planteando que esto es una guerra preventiva, falseando el derecho internacional y humanitario, del que Israel está fuera desde hace décadas".

Fleur Hassan-Nahoum califica esas palabras de propaganda de Hamás. "Propaganda de Hamás y de los islamistas-, afirma-. Cuando vengan a Europa os vais a enterar de lo que es un colono, nosotros no somos colonos en nuestro propio país, los judíos vienen de Judea, parar ya eso de que somos colonos en nuestro propio país, porque eso es propaganda comunista e islamista; se han juntado en Europa los islamistas y los comunistas". La política del Likud termina recordando que Jesucristo era judío y ya estaba en Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Desabastecimiento de antidepresivos en toda España: desesperación, viajes de 600 km y farmacias vacías

Farmecéutica
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

La exvicealcaldesa de Jerusalén niega que en Gaza haya un genocidio

Exvicealcaldesa de Jerusalén; En Gaza "no hay un genocidio, hay una guerra"

laura

Laura Pamplona y las maratonianas jornadas de grabación en Aquí no hay quien viva: "Llego un momento que no había ni guiones"

Damián

Un agricultor, sobre la subida de aranceles de Trump: "Llegará un momento en que esto sea inviable y nos coste dinero trabajar"

Niño Becerra sobre Trump
ARANCELES

El economista Niño Becerra analiza los nuevos aranceles de Trump y las consecuencias para España: "Habrá empresas que van a ir a la ruina"

Paco Marhuenda
JUMILLA

Rifirrafe entre Paco Marhuenda y Arantxa Tirado sobre la prohibición de las fiestas musulmanas en Jumilla: "Déjame que haga el ridículo y tú muestres lo talentosa que eres"

La experiencia de Pablo Alborán como actor: "He descubierto una pasión casi igual que la música"
El Hormiguero

Pablo Alborán habla de su nueva faceta como actor: "He descubierto una pasión casi igual que la música"

El artista contó, durante su última visita, cómo ha descubierto una nueva gran pasión.

"Donad médula, es vital": el importante mensaje de Pablo Alborán tras una dura etapa familiar
El Hormiguero

Pablo Alborán lanza un mensaje importante sobre la donación de médula: "Es vital"

El artista aprovechó su visita al programa para abrir su corazón por completo y lanzar un importante mensaje.

Malú enseña a Pablo Motos cómo bailar bachata: "No hace falta que me la endiñes"

El divertido momento de Malú bailando bachata con Pablo Motos

¡Para chuparse los dedos! Malú desvela los ingredientes de su plato estrella

Malú comparte su receta favorita y sus ingredientes secretos en El Hormiguero

¡Máxima igualdad! Manu firma las tablas ante Rosa en El Rosco tras un duelo de lo más ajustado

¡Máxima igualdad! Manu firma las tablas ante Rosa en El Rosco tras un duelo de lo más ajustado

Publicidad