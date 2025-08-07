Exvicealcaldesa de Jerusalén; En Gaza "no hay un genocidio, hay una guerra"

Fleur Hassan-Nahoum, de 51 años y nacida en Gibraltar, fue vicealcaldesa de Jerusalén por el Likud, el partido del actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Hoy ha negado que se esté produciendo un genocidio en Gaza. "No es un genocidio, es una guerra y hay víctimas en todas las partes", ha afirmado en el programa Espejo Público. Una intervención que ha tenido momentos de tensión con la politóloga Arancha Tirado, que la ha acusado de "colona".

"A mí me da mucha pena que Hamás... ellos lo han dicho, han dicho que utilizarán a su gente para destruir Israel, ellos lo dicen. Si son 100.000 ó 150.000 les da igual, no valoran la vida y la culpa de todo esto la tiene Hamás, utilizan a su propia gente como escudos humanos,- asegura la exvicealcaldesa desde Jerusalén-. Hacemos todo lo que podemos para evitar que se mate a gente inocente en un lugar donde hay una guerra, pero estamos en una guerra y nosotros no la empezamos".

"Queremos terminar la guerra"

El pasado martes Espejo Público entrevistó a Raúl Incertis, un médico anestesista español que ha trabajado de forma voluntaria durante cuatro meses en un hospital de Gaza bajo los bombardeos y los disparos israelíes. Tras preguntarle cómo calificaría lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, lo resumió en una palabra: "Genocidio. Todos los pacientes que atendí y que se atendían allí estaban desnutridos, veía a niños de cinco años que parecía que tenía tres; todos los compañeros con los que trabajaba habían perdido entre 25 y 30 kilos desde que comenzó la venganza israelí; Israel bombardea zonas humanitarias".

Hassan-Nahoum responde: "No hay un genocidio en Gaza, porque en un genocidio legalmente tiene que haber intención de hacer un genocidio; yo creo que la gente se ha olvidado de que una guerra es algo horroroso, una guerra es algo que nunca queremos y todos los países que han querido paz con Israel la han encontrado, como Egipto, Jordania, Emiratos, Marruecos, Bahrein, Sudán... Se puede decir 20 veces genocidio, pero no es un genocidio, es una guerra y hay víctimas por todas las partes, nosotros queremos terminar la guerra pero ¿cómo la terminamos?".

"Nadie quiere invadir la franja de Gaza"

Pese a la intención hecha pública por el primer ministro Netanyahu de hacerse con el control de toda la franja de Gaza, con las reticencias de su propio ejército, Fleur Hassan-Nahoum niega ese deseo. "Nadie quiere invadir la franja de Gaza, nadie quiere hacerse responsable de dos millones de gazatíes, salimos de allí en 2005 para no ser responsables, les dimos toda la oportunidad de crear allí un paraíso, Marbella podía haber sido aquello", asegura la exvicealcaldesa de Jerusalén.

La tensión en Espejo Público crece con la intervención de la politóloga Arancha Tirado, colaboradora habitual del programa. Tras confirmar Fleur Hassan su origen gibraltareño, Tirado responde sobre Israel tras recordar que van ya más de 60.000 personas muertas en Gaza por la ofensiva israelí: "Estamos hablando de un estado conformado por personas como ella, que son colonos y que han llegado a un punto de disociación de la realidad, son capaces de victimizarse y mentir de una manera descarada planteando que esto es una guerra preventiva, falseando el derecho internacional y humanitario, del que Israel está fuera desde hace décadas".

Fleur Hassan-Nahoum califica esas palabras de propaganda de Hamás. "Propaganda de Hamás y de los islamistas-, afirma-. Cuando vengan a Europa os vais a enterar de lo que es un colono, nosotros no somos colonos en nuestro propio país, los judíos vienen de Judea, parar ya eso de que somos colonos en nuestro propio país, porque eso es propaganda comunista e islamista; se han juntado en Europa los islamistas y los comunistas". La política del Likud termina recordando que Jesucristo era judío y ya estaba en Israel.

