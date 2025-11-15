El paso de la borrasca Claudia deja 19 provincias y Ceuta en alerta por lluvias, tormentas, viento y oleaje

La borrasca Claudia continúa dejando un fin de semana complicado en buena parte del país. Sus efectos ya se han cobrado una víctima en Torrevieja (Alicante), donde un joven de 22 años murió después de que una palmera cayera sobre su coche por las fuertes rachas de viento.

En Andalucía, el servicio de Emergencias 112 ha gestionado 627 incidencias desde que comenzó el temporal. La mayoría se concentran en Sevilla, Huelva y Cádiz, y están relacionadas sobre todo con calles y bajos anegados, acumulaciones de agua en carreteras secundarias y caídas de árboles, ramas, farolas o señales debido al viento.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha vuelto a pedir prudencia ante los avisos naranjas que siguen activos. "Aunque la madrugada y las primeras horas de la mañana hayan sido tranquilas, no debemos bajar la guardia", ha insistido, recordando que seguir las recomendaciones del 112 "salva vidas".

Las provincias más afectadas hasta el momento son Sevilla (196 incidencias), Huelva (193) y Cádiz (137), aunque Málaga (57) y Córdoba (30) también han registrado problemas. Andalucía mantiene activado, desde el 27 de octubre, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en fase de preemergencia.

Alertas meteorológicas en media España

Según la AEMET, Claudia dejará este sábado avisos en 19 provincias y Ceuta por lluvia, tormenta, viento y oleaje.

Aviso amarillo por lluvias: Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Sevilla, Huesca, Salamanca, Badajoz, Segovia, Ciudad Real, Toledo, Lleida, A Coruña, Pontevedra, Madrid y Ceuta.

Aviso naranja (importante): Huelva, Sevilla, Cádiz, Ávila, Toledo y Cáceres.

Aviso por viento: Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, Badajoz y Cáceres.

Aviso por tormentas: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Ceuta.

Aviso por oleaje: Cádiz, Huelva, A Coruña y Pontevedra.

La borrasca, estacionaria al noroeste en la península, dejará cielos muy nubosos y lluvias en gran parte del país. Serán más intensas en Andalucía, el Pirineo, el sistema Central, el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y el mar de Alborán, donde no se descarta que sean fuertes y persistentes.

También se prevén tormentas con granizo en el oeste de Andalucía y, de manera aislada, en Galicia y el Pirineo oriental. En zonas de montaña como Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada volverá a nevar. Las temperaturas subirán ligeramente en Alborán y zonas del sureste, pero bajarán en el noreste peninsular y Baleares. Además, habrá nieblas en áreas montañosas, brumas en el centro y oeste, y calima en el este peninsular y Baleares. El viento también será protagonista, con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Baleares y zonas altas de la Península, incluso huracanadas en cumbres del norte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.