Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de noviembre

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

El concursante que comenzó de la peor manera el programa ha conseguido remontar gracias a su valentía y sus ganas de ganar.

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Fernando ha comenzado con muy mal pie en La ruleta de la suerte noche y ha perdido en dos ocasiones casi 20.000 euros de su marcador.

El sevillano no se ha amedrantado por la mala fortuna y ha seguido arriesgando en cada jugada, una valentía que le ha hecho plantarse en la gran final con 49.225 euros.

En la Gran final, Fernando ha tenido que descubrir en el panel tres prendas de ropa, un panel que ha conseguido solventar no sin poner suspense al programa.

La tarjeta elegida por el concursante contenía 20.000 euros, una cifra que le ha hecho a Fernando llevarse 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche. ¡Enhorabuena!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada: “No me lo creo”

Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros

Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros: “No es mi día”

El reproche de Jorge Fernández a Fernando : “Vengo a darte un capón”
Mejores momentos | 15 de noviembre

El reproche de Jorge Fernández a Fernando : “Vengo a darte un capón”

El espectacular estreno de Alba
Mejores momentos | 15 de noviembre

El espectacular estreno de Alba: ¡13.600 euros en un panel perfecto!

"Estate tranquila, por favor te lo pido": Pablo López consuela a Aroa tras su actuación
Mejores momentos | Asaltos

Pablo López consuela a esta talent tras su actuación: "Es tan importante lo que acaba de pasar aquí"

El coach y la talent se han fundido en un abrazo tras las lágrimas de Aroa después de su actuación.

Sheila, talent de La Voz 2025
Mejores momentos | Asaltos

De los escenarios de teatro a La Voz: esta concursante hizo de Jasmín en el musical ‘Aladdin’ y ahora triunfa en el equipo de Mika

Esta es la historia musical de Sheila, una de las elegidas por su coach para tener otra oportunidad en el Asalto Final de La Voz.

tasa basuras

La tasa de basuras de Gabi asciende de 100 a 500 euros: "Encima los contenedores están a 1 kilómetro"

Malú, coach de La Voz 2025

“Necesitaba decírselo o explotaba”: Malú, incapaz de callarse tras la actuación de esta concursante de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Publicidad