La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

Fernando ha comenzado con muy mal pie en La ruleta de la suerte noche y ha perdido en dos ocasiones casi 20.000 euros de su marcador.

El sevillano no se ha amedrantado por la mala fortuna y ha seguido arriesgando en cada jugada, una valentía que le ha hecho plantarse en la gran final con 49.225 euros.

En la Gran final, Fernando ha tenido que descubrir en el panel tres prendas de ropa, un panel que ha conseguido solventar no sin poner suspense al programa.

La tarjeta elegida por el concursante contenía 20.000 euros, una cifra que le ha hecho a Fernando llevarse 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche. ¡Enhorabuena!