El reproche de Jorge Fernández a Fernando : “Vengo a darte un capón”

El ímpetu del concursante le ha hecho tirar de forma acelerada y perder los 20.000 euros que tenía en su casillero.

Carmen Pardo
Publicado:

Fernando ha comenzado con mucha alegría su participación en La ruleta de la suerte noche.

El joven sevillano ha jugado con el panel ‘De la alegría a la tristeza’ y en su primera tirada ha caído en los 5.000, consiguiendo 20.000 euros al acertar la primera consonante.

“Espera, para un poco, disfruta’ le ha dicho Jorge Fernández sobre su forma de jugar. Fernando muy acelerado ha empezado a comprar vocales, “es que me da miedo” ha dicho el concursante al ver todo el dinero que tenía en el marcador.

Con 18.800 euros, el concursante ha decidido volver a tirar porque no veía una letra en el panel. Una mala tirada que le ha hecho caer en la quiebra y perder todo su dinero.

“Igual vengo a darte un capón” le ha dicho Jorge Fernández al acercarse al sevillano por esa tirada fallida en La ruleta de la suerte noche.

