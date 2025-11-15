Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros: “No es mi día”

Fernando ha llegado con mucha ilusión al programa, pero su comienzo ha estado marcado por la mala suerte. Tras perder 18.800 euros en su primer panel, el concursante vuelve a hacer una mala tirada con una cifra igual en su casillero.

En su siguiendo panel, el joven ha conseguido caer otra vez en los 5.000 euros nada más comenzar el panel. Con la S se hace con 20.0000 euros de golpe en su marcador. “Esto no pasa nunca”, le ha dicho Jorge Fernández.

Fernando ha empezado a comprar vocales y ha decidido volver a tirar con 18.000 euros. “Voy a tirar porque no lo veo” ha asegurado el concursante. Al tirar cae en el gajo en el que pierde la mitad de su dinero.

Con 9.400 euros ha decidido volver a tirar y ha vuelto a caer en la quiebra. “No es mi día”, ha afirmado el concursante con resignación.