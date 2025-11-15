El espectacular estreno de Alba: ¡13.600 euros en un panel perfecto!

Alba está opositando y busca conseguir el dinero del programa para ayudar a la gente que quiere. La joven ha empezado con muy buen pie en La ruleta de la suerte noche.

El panel con el nombre ‘Un placer muy gustoso’ ha caído en los 5.000 euros en su segunda tirada en la ruleta.

Con un buen comienzo ha ido comprando letras y diciendo consonantes sin cometer ningún fallo. Jorge Fernández iba animando a la concursante, “estoy nervioso yo”, le ha dicho el presentador.

Alba se ha estrenado resolviendo su primer panel con 13.600 euros, ¡fantástico comienzo!