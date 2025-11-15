Justin Baldoni acusa a Blake Lively de darle un beso fuera de guion en It Ends With Us: así es la polémica escena

Después de ser retirada la demanda por 400 millones de dólares de Justin Baldoni a Blake Lively, el actor está contraatacando con diversas pruebas.

Los abogados del intérprete han revelado un clip de un minuto de duración, en la moción de juicio sumario presentada por Wayfarer, en el que se ve a la actriz dándole un beso a Baldoni en el rodaje de It Ends With Us que no estaba en el guion, afirmando que Lively lo improvisó.

Blake lively y Justin Baldoni bailando en It Ends with Us | Cordon Press

Cabe recordar, que en su demanda por acoso sexual, la actriz alegó que Baldoni la acosó en el set con besos no deseados, comentarios sobre su vida íntima e intentos de incluir escenas explícitas innecesarias en el guion.

Según el equipo legal de Baldoni, Lively "supervisó" la escena, que "ella misma añadió al guion en la que su personaje besaba al personaje de Baldoni en cada toma" a pesar de que "no había ningún beso en el guion".

En el juicio, que está programado para marzo de 2026, se espera que Baldoni y Lively testifiquen, aunque las partes demandadas solicitaron al juez Lewis J. Liman que fallara a su favor sin necesidad de celebrar un juicio, tal y como ha recogido People. Aún no se conoce la decisión del juez.