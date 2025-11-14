Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imprudencia

Segundo episodio en pocos días de Cayetano Rivera al volante: "No cumple todas las normas"

Tras el aparatoso accidente del pasado fin de semana del vehículo en el que Cayetano Rivera salía del Real Club de Golf de Sevilla, los periodistas han sido testigos de una presunta infracción del torero retirado al volante.

Cayetano Rivera sin cinturón

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Cayetano Rivera no levanta cabeza en su relación con los vehículos y la seguridad vial. Si el fin de semana salió ileso de la furgoneta en la que viajaba, presuntamente al volante, pocos días después ha sido visto al volante de otro vehículo y las imágenes probarían la comisión de una infracción.

Después del estado en que quedó el primer vehículo - y la palmera que partió en dos-, su abogado explicaba que pudo sentirse "aturdido" tras el violento impacto. Se ha especulado mucho sobre las condiciones del extorero y si habría conducido bajo los efectos del alcohol. Sin embargo su reciente experiencia no habría hecho recapacitar a Cayetano Rivera sobre los peligros de la carretera.

"No cumple todas las normas"

La periodista Gema López eracrítica una vez más tras ver los hechos protagonizados por Cayetano. Era visto por un reportero saliendo de su casa, conduciendo, y lejos de atender al compañero, el 'maestro' cerraba la ventanilla y acto seguido se ponía el cinturón de seguridad, bien, pero lo hacía después de haber conducido varios cientos de metros sin el dispositivo abrochado: "Más de uno ha visto que no cumple todas las normas (...) Mal hecho está".

"Es un poco torpe Cayetano en este asunto", expresaba el también periodista Sergio Pérez, que también consideraba que las declaraciones de su abogado no le hacían ningún favor.

"Las ambigüedades a la hora de contestar preguntas tan claras, podrían desvelar más datos", sentenciaba el periodista, mientras que Alonso Caparrós manifestaba preocupación por Cayetano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Laura baja laboral

El alegato de Laura, despedida por publicar una foto en Instagram estando de baja: "Tengo derecho a salir"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable

Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable

¡Irresistibles! Karlos Arguiñano nos enseña a preparar huevos escalfados con puré de patata y cebolla confitada

¡Irresistibles! Karlos Arguiñano nos enseña a preparar huevos escalfados con puré de patata y cebolla confitada

Fernando Savater

Fernando Savater carga contra Pedro Sánchez: “España está presa en las redes de un ególatra apasionado por el poder”

"Estoy alucinado": un nuevo programa del 1% lleno de emoción
Miércoles a las 22:50

"Estoy alucinado": un nuevo programa del 1% lleno de emoción

Víctima de maltrato
PULSERAS ANTIMALTRATO

María, la mujer que se encaró a la ministra por las pulseras antimaltrato: "Todos los servicios de Igualdad están privatizados y la violencia es un negocio"

Javi Fuentes
Agresión

La agresión al periodista Javi Fuente en su reportaje de alquiler de vivienda a universitarios

El periodista Javi Fuente explica cómo fue la agresión que sufrieron él y su compañero.

Arranca el segundo Asalto de La Voz con los equipos de Pablo López y Mika
Avance

Arranca el segundo Asalto de La Voz con los equipos de Pablo López y Mika

Además, Malú y Sebastián Yatra tendrán que utilizar sus robos antes del Asalto Final. ¡Esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!

Juez Calatayud

El juez Calatayud, sobre sus 'choricillos' extranjeros: "El español por la gracia de Dios es muy tímido para el trabajo"

Isabel Rábago, sobre Luis Rubiales

Isabel Rábago habla con Luis Rubiales sobre los huevazos de su tío: "Su familia está totalmente rota"

Inquiokupa de lujo

Víctima de la inquiokupa de lujo: "Dice que es una interiorista muy buena en lo suyo y piensas que es una persona pudiente"

Publicidad