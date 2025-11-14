Segundo episodio en pocos días de Cayetano Rivera al volante: "No cumple todas las normas"

Cayetano Rivera no levanta cabeza en su relación con los vehículos y la seguridad vial. Si el fin de semana salió ileso de la furgoneta en la que viajaba, presuntamente al volante, pocos días después ha sido visto al volante de otro vehículo y las imágenes probarían la comisión de una infracción.

Después del estado en que quedó el primer vehículo - y la palmera que partió en dos-, su abogado explicaba que pudo sentirse "aturdido" tras el violento impacto. Se ha especulado mucho sobre las condiciones del extorero y si habría conducido bajo los efectos del alcohol. Sin embargo su reciente experiencia no habría hecho recapacitar a Cayetano Rivera sobre los peligros de la carretera.

"No cumple todas las normas"

La periodista Gema López eracrítica una vez más tras ver los hechos protagonizados por Cayetano. Era visto por un reportero saliendo de su casa, conduciendo, y lejos de atender al compañero, el 'maestro' cerraba la ventanilla y acto seguido se ponía el cinturón de seguridad, bien, pero lo hacía después de haber conducido varios cientos de metros sin el dispositivo abrochado: "Más de uno ha visto que no cumple todas las normas (...) Mal hecho está".

"Es un poco torpe Cayetano en este asunto", expresaba el también periodista Sergio Pérez, que también consideraba que las declaraciones de su abogado no le hacían ningún favor.

"Las ambigüedades a la hora de contestar preguntas tan claras, podrían desvelar más datos", sentenciaba el periodista, mientras que Alonso Caparrós manifestaba preocupación por Cayetano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.