Mejores momentos | 15 de noviembre

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada: “No me lo creo”

El sevillano no ha perdido su ilusión por ganar en La ruleta de la suerte noche y su valentía le ha hecho remontar una situación que parecía imposible.

Carmen Pardo
Publicado:

Fernando ha demostrado ser un gran concursante de La ruleta de la suerte noche. El joven ha comenzado con muy mal pie en sus dos primeros paneles.

Su mala fortuna le ha hecho perder dos veces la cifra de 20.000 euros al caer en la quiebra.

Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros

En el panel del bote, Fernando ha decidido seguir tirando y arriesgar en todo momento en La ruleta de la suerte noche. Con 13.100 euros en el marcador, el sevillano se ha enfocado a por el bote del panel y ha caído en la casilla.

Al caer en el bote, Jorge Fernández se ha acercado a abrazarlo y ha terminado dándole un beso para celebrar su alegría.

“No me lo creo” ha confesado el joven tras realizar una complicada tirada. Fernando ha conseguido asegurarse 49.225 euros antes de jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

