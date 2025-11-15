EN ÁVILA
Desolador último adiós a Encarnita Polo, presuntamente asesinada por un compañero de residencia
Familiares y amigos se han despedido de la actriz y cantante Encarnita Polo en Ávila tras su muerte a manos, presuntamente, de un compañero de residencia.
Encarnita Polo ha sido despedida en la más estricta intimidad este sábado 15 de noviembre en Ávila. Tan solo su hija Raquel Waitzman Polo y su gran amigo Antonio Albella, del famoso grupo Locomía, junto con algunos seres queridos han acudido a su último adiós en el tanatorio y, posteriormente, en el cementerio de Ávila.
Fue este viernes cuando a través de un comunicado, su hija anunciaba su fallecimiento a los 86 años "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press.
Sin embargo, poco después, la Policía Nacional abrió una investigación por su fallecimiento en la que apuntaban a un compañero de la residencia en la que vivía desde hacía años como presunto responsable de su muerte.
El hombre ha ingresado en un servicio de psiquiatría y se mantiene bajo custodia. Al parecer, el individuo la habría estrangulado.
Europa Press ha cogido que la artista habría sido asesinada por este residente, que tan solo llevaba tres días en la residencia Decanos de Ávila. Precisamente, desde el centro han asegurado sentirse "consternados".
Según informan a La Razón, Encarnita recibirá otro funeral en la iglesia madrileña La Milagrosa en las próximas semanas.
