Durísimo episodio de acoso escolar entre adolescentes en Canarias: "¿Quién soy yo? El puto amo"

En Maspalomas, Gran Canaria, la indignación se ha desatado después de que se haya viralizado un vídeo donde al menos diez menores acosan a otro menor. Ha ocurrido en un callejón entre una urbanización y un supermercado. El menor acosador pide que le graben a sus amigos y este amenaza, agrede, hostiga y veja a otro menor que pide por favor, en reiteradas ocasiones, que no se quiere pelear.

Empieza preguntando al acosado, cómo se tiene que referir a él. "El jefe", dice el menor con la voz entrecortada. En el vídeo se aprecia cómo otros menores se ríen de la situación. Incluso el acosador insiste en que se lo repita, e incluso, que lo grite. "Y ahora vamos a resolver las cosas como hombres", le explica en el vídeo.

Amenazas con un cigarrillo

El grupo de jóvenesal adolescente e incluso le acerca unencendido a la boca: "Fuma, fuma". Acerca un cigarro a su boca e incluso le quema con él el brazo izquierdo. La situación de acoso no termina ahí. Le quita el móvil, le golpea en el brazo, la situación se convierte en algo insostenible y el menor acosado pide, por favor, que paren: "Si quieres te puedo dar algo dinero, pero no me quiero pelear contigo".

Las imágenes se han viralizado y están pasando de mano en mano. En otro vídeo, el menor se disculpa por los hechos: "Perdón, tú sabes que yo te pedí perdón cuando te dije eso", explica arrepentido. Además, aclara al acosado que ya se lo comentó en otra ocasión: "Por si acaso no lo escuchaste bien, te pido perdón por lo que hice, porque yo sé que está mal", cuenta.

Investigando lo ocurrido

En estos momentos, están investigando en los centros donde estudian estos menores y están valorando realizar una intervención con los implicados y sus familias para aclarar lo sucedido. Los padres del niño víctima de acoso en el sur de Gran Canaria, por su parte, presentan una denuncia en sede policial.

