Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad…

Begoña le comunicará a Damián y Marta la intención de Cloe: la francesa la quiere despedir del dispensario.

Además, la representante de Brossard se ha presentado a María. Y por si fuera poco ha citado a Claudia en su despacho. Y es que la chica de la tienda no ha podido contener su sorpresa ante el anuncio “ Brossard ha decidido prescindir de la casa cuna”.

“¿Y si monto una empresa que empaquete de otra manera y que ofrezca un servicio de calidad?” Joaquín ha tenido una gran idea después de su renuncia.

Por su parte Amador Rojas le comunica su compromiso a Andrés. Se va a encargar de buscar todo lo que pueda sobre Gabriel en España.

Por su parte, Digna sigue sin fiarse de él y menos para que sea el padre de su nieta Julia. Desconfía de ese “amor tan súbito". ¿Desenmascararán finalmente al nuevo director?

