Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

La Merino no está muy contenta con que su nieta sea adoptada por Gabriel... ¡no conoce apenas al prometido de Begoña!

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad…

Begoña le comunicará a Damián y Marta la intención de Cloe: la francesa la quiere despedir del dispensario.

Además, la representante de Brossard se ha presentado a María. Y por si fuera poco ha citado a Claudia en su despacho. Y es que la chica de la tienda no ha podido contener su sorpresa ante el anuncio “ Brossard ha decidido prescindir de la casa cuna”.

“¿Y si monto una empresa que empaquete de otra manera y que ofrezca un servicio de calidad?” Joaquín ha tenido una gran idea después de su renuncia.

Por su parte Amador Rojas le comunica su compromiso a Andrés. Se va a encargar de buscar todo lo que pueda sobre Gabriel en España.

Por su parte, Digna sigue sin fiarse de él y menos para que sea el padre de su nieta Julia. Desconfía de ese “amor tan súbito". ¿Desenmascararán finalmente al nuevo director?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

El malvado de la Reina quiere que la mujer no vuelva a ser un problema para él.

