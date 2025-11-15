De los escenarios de teatro a La Voz: esta concursante hizo de Jasmín en el musical ‘Aladdin’ y ahora triunfa en el equipo de Mika

Sheila es una de las talents del equipo de Mika que nos maravilla con cada actuación. La joven ha sido una de las elegidas por su coach para entrar en la zona de peligro y tener una oportunidad más en el Asalto Final para llegar a la fase de Directos de La Voz.

Sheila desprende magia sobre el escenario de La Voz, y es que la joven tiene en el escenario su segunda casa: se mueve sobre él como pez en el agua. Canta desde los cinco años, y como le gusta hacer de todo, desde cantar hasta interpretar, encontró en los musicales la oportunidad perfecta para desarrollar su talento.

Así, Sheila nos explica que ha dado vida a Jasmín en el musical ‘Aladdin’, un personaje con el que se siente identificada: “Una de las cosas que más me gusta de ella es que lucha por lo que quiere”, nos confiesa Sheila.

Además, la concursante ha participado en otros musicales de renombre como ‘El Guardaespaldas’, ‘La historia interminable’ y uno inspirado en una serie famosísima de Antena 3. ¿Quieres saber cuál es? Seguro que la has visto, ¡dale al play y descúbrelo!