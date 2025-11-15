Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

De los escenarios de teatro a La Voz: esta concursante hizo de Jasmín en el musical ‘Aladdin’ y ahora triunfa en el equipo de Mika

Esta es la historia musical de Sheila, una de las elegidas por su coach para tener otra oportunidad en el Asalto Final de La Voz.

Sheila, talent de La Voz 2025

Publicidad

Julián López
Publicado:

Sheila es una de las talents del equipo de Mika que nos maravilla con cada actuación. La joven ha sido una de las elegidas por su coach para entrar en la zona de peligro y tener una oportunidad más en el Asalto Final para llegar a la fase de Directos de La Voz.

Sheila conmueve con su versión de ‘Soy lo prohibido’ en La Voz: “Hiciste tuya la canción”

Sheila desprende magia sobre el escenario de La Voz, y es que la joven tiene en el escenario su segunda casa: se mueve sobre él como pez en el agua. Canta desde los cinco años, y como le gusta hacer de todo, desde cantar hasta interpretar, encontró en los musicales la oportunidad perfecta para desarrollar su talento.

Así, Sheila nos explica que ha dado vida a Jasmín en el musical ‘Aladdin’, un personaje con el que se siente identificada: “Una de las cosas que más me gusta de ella es que lucha por lo que quiere”, nos confiesa Sheila.

Además, la concursante ha participado en otros musicales de renombre como ‘El Guardaespaldas’, ‘La historia interminable’ y uno inspirado en una serie famosísima de Antena 3. ¿Quieres saber cuál es? Seguro que la has visto, ¡dale al play y descúbrelo!

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sheila, talent de La Voz 2025

De los escenarios de teatro a La Voz: esta concursante hizo de Jasmín en el musical ‘Aladdin’ y ahora triunfa en el equipo de Mika

tasa basuras

La tasa de basuras de Gabi asciende de 100 a 500 euros: "Encima los contenedores están a 1 kilómetro"

Malú, coach de La Voz 2025

“Necesitaba decírselo o explotaba”: Malú, incapaz de callarse tras la actuación de esta concursante de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
Con un bote de casi 2,4 millones

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz
El próximo viernes

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

Mika confiesa sus problemas de infancia durante los ensayos: "He empezado a cantar porque tenía muchísimos problemas en la escuala"
Mejores momentos | Asaltos

Mika confiesa las dificultades de su infancia en La Voz: "Empecé a cantar porque tenía muchos problemas en la escuela"

Los miembros del Team Mika han escuchado las confesiones y anécdotas de su coach en un momento muy íntimo y cercano para el equipo.

La fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
Avance | 15 de noviembre

“¡Qué subidón!”: la fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Los presentadores han comenzado el programa con mucha energía y ganas de pasarlo genial con los tres nuevos concursantes.

Karlos Arguiñano

“No hay ningún problema”: la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

Carmen Machi

Carmen Machi, una actriz con muchos estilos, se sincera con Fabiolo: "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también"

Pablo López y Chiara Oliver

La emoción de Pablo López y el discurso de Malú marcan la segunda noche de Asalto de La Voz

Publicidad