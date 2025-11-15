Un hombre podría morir después de que los médicos confundieran un derrame cerebral con una borrachera

Un joven de 22 años que iba a ser padre, podría no llegar nunca a tener a su bebé en brazos después de que unos médicos confundieran su derrame cerebral con una borrachera en Inglaterra.

Ion Chiperi se encontraba en la cama con su pareja Doina, la cual está embarazada de ocho meses, cuando de repente empezó a sentirse mal en su casa de Sevenoaks, Kent. "Me despertó diciendo que no sentía las piernas, apenas podía hablar", declaraba su mujer al Daily Mail.

Los sanitarios se negaron a llevarlo al hospital

Tras ello, su mujer llamó corriendo a los servicios de emergencia y a los pocos minutos llegó una ambulancia a su domicilio. Tras analizarlo, los médicos descartaron los síntomas, los cuales eran compatibles con un derrame cerebral, y le dijeron que estaba sufriendo una borrachera, negándose a trasladarlo al hospital.

Tras el diagnóstico, su mujer se quedó tranquila y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, se encontró a su marido inconsciente y con espuma en la boca, así que volvió a llamar a una ambulancia. "Pensé que estaba muerto", reconocía la futura madre de su hijo.

El orden de los hechos

Una segunda ambulancia trasladó a Ion al hospital, y solamente le administraron vitaminas, ya que seguían "sin tomárselo en serio, y tratándolo como un borracho", pese a que su mujer les había dicho que no había bebido.

El joven de 22 años llegó al hospital a las 9:30 horas de la mañana del 23 de septiembre, pero los médicos no le realizaron una resonancia craneal hasta las 19:00 horas. Dichas pruebas revelaron que Ion tenía un coágulo de sangre en su cerebro, así que fue sometido a una cirugía de emergencia esa misma noche. Pese a que la operación salió bien y fue todo un éxito, el daño ya estaba hecho.

Si la cirugía se hubiese realizado una hora antes, Ion habría salido ya del hospital caminando pero sin embargo, sigue en coma desde ese día. Mientras tanto Doina, a pocas semanas de dar a luz, afronta la maternidad sola. La futura madre de su hijo planea emprender acciones legales por negligencia médica.

La familia de Ion mantienen la esperanza de que, con el apoyo adecuado, algún día pueda recuperar la capacidad de moverse, hablar y sostener a su bebé en brazos.

La respuesta del hospital

Mientras tanto, Matthew Trainer, director ejecutivo del hospital donde permanece ingresado, ha declarado que: "Este es un caso triste en el que un joven sufrió un ictus de forma repentina y lamentamos que Ion no haya sido derivado a nuestro equipo de especialistas antes".

