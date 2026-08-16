Los precios de los carburantes seguirán subiendo este otoño

Natalia Hidalgo es abogada experta en hidrocarburos y asegura que, a partir de septiembre, podremos contar con una ligerísima rebaja en el gasóleo A, pero no en las gasolinas.El 1 de octubre nos vamos a encontrar en la misma situación que tuvimos con el comienzo de la crisis de Irán y el gobierno tendrá que tomar la decisión de decidir si vuelve a modificar o a rebajar los impuestos para que los consumidores veamos una bajada directa en el precio de los combustibles.

Hay muchos países a nuestro alrededor que tienen las gasolinas todavía más caras, y todos los días estamos viendo a miles de conductores portugueses o franceses que vienen a llenar los depósitos de sus coches en nuestro país. Esto es un mal augurio, una mala señal para el futuro, que la experta corrobora. Nuestros impuestos son más bajos, y aun así ya estamos viendo los precios casi cercanos a los dos euros que tenemos.

El estrecho de Ormuz determinante para calcular el precio del carburante

Y la vuelta a la normalidad en el Estrecho de Ormuz no parece, de momento, estar en el horizonte. El volumen de carburantes que llegan a España, que cruza el Estrecho de Ormuz es muy pequeño. Está por debajo del alrededor del 5%. Lo que pasa, dice la abogada, es que el volumen de productos que se mueven por este estrecho tienen mucha vinculación con cómo se construye el precio internacional. La finalización de la crisis de Irán y la apertura del Estrecho de Ormuz sí que tendrán un impacto en la rebaja del precio, pero no será un impacto muy relevante. Igual nos tenemos que fijar más en qué va a pasar en el estrecho de Ormuz, porque cuestiones como, por ejemplo, la salida de Emiratos Árabes de la OPEP en mayo fue un dato muy especial, porque se han salido de la limitación de la exportación de carburantes. Por lo tanto, cuando abran el Estrecho de Ormuz, habrá mucho más volumen de producto que circule por el mundo, y eso sí que tendrá un impacto en cómo se calcula el precio internacional.

La única posibilidad la bajada del IVA

Los impuestos, como los de costes que tienen que poner los operadores mayoristas en el precio del cálculo del carburante, son muy altos.De ahí que el Gobierno solo tenga mano directa para bajarnos el carburante, rebajando los impuestos, esencialmente el IVA, como tuvimos hasta finales de junio, ampliando la competencia, porque desde hace más de dos años el estado español no permite que otras empresas internacionales o nacionales realicen la actividad de distribución al por mayor.

Otro factor, que va a influir en los precios del bolsillo es que se cumpla con todas las ayudas extraordinarias que se aprobaron en marzo para el transporte y la agricultura, que sigue todavía pendiente de pago. En definitiva, no pintan las cosas muy bien.