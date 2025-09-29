Un experto en vigilancia, sobre la denuncia a TikTok por la 'caza' a mujeres infieles: "Con un móvil también se incumple la Ley"

El encargado de 'La Tienda del Espía', Antonio Durán, admite que existe un incremento en la demanda de este tipo de dispositivos. Eso sí, el veterano experto en tecnología de vigilancia y seguimiento asegura que los motivos que escuchan de sus clientes son el de localizar un vehículo o saber dónde se encuentran los hijos y matizaba la controvertida publicidad: "Buscar mujeres infieles, o maridos infieles, es una forma de llamar la atención del posible consumidor".

La asociación de consumidores Facua ha presentado una denuncia contra la famosa red socialTikTok. El motivo, que en ella se anuncia un dispositivo, simulando su introducción en un bolso, con el siguiente reclamo: "¿Sospechas que tu mujer te engaña?...".

Antonio Durán afirmaba que desde su tienda no se publicita de esa manera, y argumentaba que los localizadores se suelen emplear en coches o familiares, como niños pequeños. La abogada Montse Suárez explicaba que ese tipo de anuncio incumple la legalidad. Y por supuesto también emplear este tipo de localizadores para controlar a una persona, a diferencia de los detectives privados, sujetos a la legalidad y dados de alta como tales. Esos dispositivos violarían la intimidad de cualquiera, argumentaba la letrada: "Nos lo meten en el bolso a Susanna o a mí y nos están grabando hasta cuando vamos al baño".

"Lo tienes que justificar, no desde los celos, sino desde el objetivo legal"

El debate estaba servido en Espejo Público por el trabajo de los detectives privados, legal, y la utilización de estos dispositivos o similares en la localización u obtención de datos de un particular, con el que se cruzaría una línea que Monstse situaba en los espacios públicos.

"Con un móvil también se puede incumplir la Ley"

Antonio Durán defendía los productos que vende en su tienda y subrayaba que quien quebranta las leyes son las personas con su acciones, poniendo de manifiesto que con un teléfono móvil también se pueden cometer infracciones: "Puedes hacer un ejercicio de espionaje".

"Los juzgados ya están bien abastecidos de esas denuncias", sentenciaba el experto en tecnología del espionaje.

"Sin consentimiento es ilegal"

El colaborador del programa Cristóbal Soria se preguntaba por las aplicaciones que sirven para hacer un seguimiento, generalmente de hijos menores de edad por parte de sus padres. Montse explicaba que a parte de esa excepción, es necesario el correspondiente consentimiento y abría otro melón al poner un ejemplo: "Las empresas están cometiendo ilegalidades al introducir este tipo de GPS en los coches de empresa. Sin consentimiento es ilegal".

