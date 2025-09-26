Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Rastreador en TikTok

Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para localizar a "mujeres infieles"

La asociación de consumidores Facua ha denunciado a TikTok por vender en esta red social un dispositivo GPS dirigido, especialmente, a hombres para "cazar", así dice la publicidad, a mujeres infieles. Este localizador, que incluso graba audios, es, según Facua, ilegal.

GPS que se vende en Tiktok

Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para localizar a "mujeres infieles" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángeles Pelayo
Publicado:

"¿Si sospechas que tu mujer te engaña?..." Así se publicita un mini GPS en TikTok. La red social de vídeos cortos los vende para rastrear y geolocalizar a quien lo lleve.

Generalmente estos localizadores se utilizan para el coche, para la mascota o una maleta. En caso de que se pierdan, es fácil localizarlos. Pero en este caso, se ha dado otro uso.

"Hombres con esposas infieles igual os interesa uno de estos aparatos", es lo que narra el vídeo. "Es un GPS de verdad, no avisa a nadie. Es pequeño, negro, magnético", y así todas sus bondades en la publicidad.

Facua ha denunciado a la plataforma y al vendedor antes la Dirección General del Ministerio de Consumo por vender este dispositivo como un sistema para "localizar a esposas infieles".

Según Rubén Sánchez, es absolutamente ilegal utilizar un dispositivo GPS para localizar a alguien y seguirla. El secretario general de Facua afirma que se utilizan para saber donde hemos aparcado el coche, o si se pierde la maleta. "Es una práctica totalmente delictiva y puede acarrear consecuencias penales", incide.

Sánchez afirma que la ley General de Publicidad establece en el artículo 3 como publicidad ilícita, la que atente contra la dignidad de la persona. Además, el artículo 18 de la Constitución española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

No solo localiza, además, todo queda grabado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Abrir un fondo de inversión indexado de niño y jubilarte con 1.500.000 de euros: "Es real, no es el casino"

Un niño mete dinero en su hucha

Publicidad

Economía

GPS que se vende en Tiktok

Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para localizar a "mujeres infieles"

La vicepresidenta segunda del gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, durante una visita a los astilleros de Navantia en Ferrol este viernes

Yolanda Díaz acelera la tramitación urgente del registro horario y acusa a Garamendi de "machismo rampante"

La Comic-Con dispara por diez las reservas de villas de lujo en Marbella

La Comic-Con marca un récord histórico multiplicando por diez las reservas de villas de lujo en Marbella

Oposiciones y ofertas de empleo público
Empleo Público

Esta es la oposición sin ESO que ofrece el mayor número de plazas de empleo público y son sólo 28 temas

A3 Noticias 2 (17-04-25) El FMI descarta una recesión por aranceles, pero bajará sus previsiones de crecimiento del PIB
PIB

El PIB sube más de lo esperado en el segundo trimestre y la economía crece un 0,8%

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero
Presupuestos generales

La AIReF reprocha al Gobierno que aún no haya un proyecto de presupuestos

La presidenta del organismo independiente que vela por que las cuentas públicas sean sostenibles ha lamentado además que España sea el único país de la Unión Europea que no ha presentado sus cuentas a Bruselas.

Un niño mete dinero en su hucha
Fondo de inversión

Abrir un fondo de inversión indexado de niño y jubilarte con 1.500.000 de euros: "Es real, no es el casino"

¿Es importante que los niños sepan cómo funciona el dinero? ¿Puede esa formación en finanzas asegurarles un futuro de estabilidad económica?

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

La CNMV aprueba la oferta mejorada de la OPA del BBVA al banco Sabadell

César González Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell

El consejero del Banco Sabadell destaca que su acción se ha "revalorizado el doble que el BBVA" desde la OPA

Un carro de la compra

Ahorrar 1.132 euros en la cesta de la compra es posible: estos son los supermercados más caros y más baratos de España

Publicidad