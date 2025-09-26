Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para localizar a "mujeres infieles"

"¿Si sospechas que tu mujer te engaña?..." Así se publicita un mini GPS en TikTok. La red social de vídeos cortos los vende para rastrear y geolocalizar a quien lo lleve.

Generalmente estos localizadores se utilizan para el coche, para la mascota o una maleta. En caso de que se pierdan, es fácil localizarlos. Pero en este caso, se ha dado otro uso.

"Hombres con esposas infieles igual os interesa uno de estos aparatos", es lo que narra el vídeo. "Es un GPS de verdad, no avisa a nadie. Es pequeño, negro, magnético", y así todas sus bondades en la publicidad.

Facua ha denunciado a la plataforma y al vendedor antes la Dirección General del Ministerio de Consumo por vender este dispositivo como un sistema para "localizar a esposas infieles".

Según Rubén Sánchez, es absolutamente ilegal utilizar un dispositivo GPS para localizar a alguien y seguirla. El secretario general de Facua afirma que se utilizan para saber donde hemos aparcado el coche, o si se pierde la maleta. "Es una práctica totalmente delictiva y puede acarrear consecuencias penales", incide.

Sánchez afirma que la ley General de Publicidad establece en el artículo 3 como publicidad ilícita, la que atente contra la dignidad de la persona. Además, el artículo 18 de la Constitución española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

No solo localiza, además, todo queda grabado.

