Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Dani, el concursante del atril rojo, finalmente va a hacer ese viaje con su hermano... ¿o no?

Con 2.715 euros acumulados en su atril, el presentador le ha aclarado que parte de ese dinero corresponde a uno de los premios: el teléfono móvil.

Y si a eso le sumamos el otro premio de los auriculares... "Vamos que en realidad me llevo la mitad", afirma Dani.

"Mas lo que te quita Hacienda... Al final nos debes dinero, Dani. Te sale a pagar", le dice Jorge Fernández entre risas. ¡No te pierdas este momentazo!