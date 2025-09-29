Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de septiembre

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

El presentado ha hecho las cuentas de todo lo que ha ganado Dani antes de pasar a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Dani, el concursante del atril rojo, finalmente va a hacer ese viaje con su hermano... ¿o no?

Con 2.715 euros acumulados en su atril, el presentador le ha aclarado que parte de ese dinero corresponde a uno de los premios: el teléfono móvil.

Y si a eso le sumamos el otro premio de los auriculares... "Vamos que en realidad me llevo la mitad", afirma Dani.

"Mas lo que te quita Hacienda... Al final nos debes dinero, Dani. Te sale a pagar", le dice Jorge Fernández entre risas. ¡No te pierdas este momentazo!

Alba resuelve, ola incluida, con todo el dinero que tenía su compañera acumulado en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 29 de septiembre

Alba resuelve, ola incluida, con todo el dinero que tenía su compañera acumulado en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández, sobre el atrevimiento de Dani con su novia: "¡Un tío valiente!"
Mejores momentos | 29 de septiembre

Jorge Fernández, sobre el atrevimiento de Dani con su novia: "¡Un tío valiente!"

El concursante del atril rojo ha sido muy atrevido al repartir lo que pueda llevarse en La ruleta de la suerte, de la forma en que lo ha hecho.

