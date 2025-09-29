Alba resuelve, ola incluida, con todo el dinero que tenía su compañera acumulado en La ruleta de la suerte

La suerte caprichosa de La ruleta, igual viene que igual se va.

En este mismo panel, Naomi ha conseguido acumular en su atril 500 euros, pero ha perdido el turno en el peor momento cediéndoselo a Dani.

El del atril rojo también ha llegado a conseguir 250 euros, además del supercomodín, pero también ha perdido el turno.

Alba, sin embargo, no solo ha aprovechado su momento sino que ha tenido la oportunidad de quedarse con todo lo que tenía alguno de sus compañeros de juego. Y se ha decantado por los 500 euros de Naomi.

Un gran jugada porque, además de resolver, Alba se ha llevado una gran ola.