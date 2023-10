Españoles cuentan el conflicto Israel-Hamas desde dentro: "Estoy desamparado, no se cómo salir"

No está siendo fácil salir de Israel. Hay colas en el aeropuerto más importante del país, el Ben Gurión, en Tel Aviv. Las zonas han quedado militarizadas yse han producido retrasos. También cancelaciones. Luís Miguel vive en un Kibutz, a 30 kilómetros de Gaza. Se siente atrapado. Escucha los ataques y los aviones pasar sobre su casa. Ha intentado en vano coger un vuelo.

"Me encuentro desamparado en Israel en medio de una guerra y no se cómo salir. Están cancelando los vuelos y aquí se escuchan bastante los ruidos de los misiles", ha comentado el español. Las compañías aéreas intentan normalizar sus vuelos. Pero aún necesitarán tiempo. Este domingo hay previstas en España 18 operaciones con Israel. Jonathan es otro español trabaja en un hotel: "Ha habido cancelaciones por la situación y también gente que ha tenido que quedarse más tiempo, alargar la estancia porque los vuelos no salían".

Preocupación entre los españoles

El gobierno de Tel Aviv, mientras tanto ha dado instrucciones a la población. Joanna ha tenido que protegerse esta noche en un refugio. Lleva poco más de un año residiendo en Israel. "La gente está trabajando desde casa, de hecho mi marido está trabajando desde casa hoy, el transporte público prácticamente no funciona, los supermercados tienen horarios restringidos...", afirmaba.

Gemma vive en Jerusalén. Trabaja con una ONG en Gaza: "Nuestra mayor preocupación es por nuestras compañeras que están en Gaza. Ellas no han podido dormir. Hay momentos que no se podía respirar, mucho humo, mucho ruido."

Los españoles se quejan de falta de información. El Consulado de España en Jerusalén ha recomendado a los residentes y turistas que permanezcan en sus casas y hoteles. Además, el ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que darán amparo a todos los españoles que se encuentran allí.