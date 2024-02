La experiencia de Inés, joven con parálisis cerebral: "A la próxima persona que me llame campeona, la apuñalo"

Inés deja claro desde el primer momento que no quiere ser tratada con condescendencia, ni compasión, simplemente con normalidad, lanzando esta petición general a través de sus redes sociales: "Yo sólo intento ser una persona funcional y vivir mi vida. Igual a alguien le encanta que le feliciten por existir, pero yo no soy esa persona. Entonces, porfa, ¡para!".

Afirma que en su día a día recibe una gran cantidad de comentarios como "eres una campeona", "tú puedes con todo", o "eres un ejemplo a seguir". Todo ese tipo de frases, en principio bienintencionadas, suponen una pesada losa, con la que lidiar a diario, para muchas personas con discapacidad.

"Yo no me acerco a decirle a una: 'Hola, me enteré que ayer llamaste a tu ex, borracha. ¿Cómo llevas eso?'"