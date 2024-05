La exalcaldesa de Jerusalén: "Pedro Sánchez se cree Churchill"

"Pedro Sánchez se cree Churchill y piensa que va a hacer algo innovador porque quiere ser el líder de Europa. Él no es relevante". Así de rotunda se ha mostrado la exalcaldesa de Jerusalén en el programa Espejo Público. "Esta guerra es tan horrorosa pero no la empezamos nosotros. Sánchez se quiere columpiar no sé si por asuntos internos", mantiene.

Fleur Hassan-Nahoum arremete contra la decisión del presidente español de reconocer el estado de Palestina: "Lo que me pregunto es si Sánchez sabe que en 2009 se ofreció esa posibilidad al presidente palestino Mahmud Abás y lo rechazó", asegura Fleur "Qué se ofrece cuando los palestinos lo han rechazado 5 veces".

"¿Sabe Yolanda Díaz de lo que habla?"

La enviada especial del ministro de exteriores israelí todavía es más dura contra Yolanda Díaz y sus declaraciones " Palestina será libre desde el río hasta el mar", repite la exalcaldesa de Jerusalén: "¿Eso que quiere decir? "¿Para nosotros quiere decir genocidio y la destrucción de Israel y eso no se ha clarificado. ¿Qué quería decir?", añade. Visiblemente enfadada se pregunta si la vicepresidenta segunda del Gobierno sabe de lo que habla.

"Cómo se puede negociar con un grupo de terroristas que te quieren matar. Hamás no cree en un estado palestino. Paga a terroristas que matan a judíos", señala.

Le preguntamos por qué son tan críticos con las declaraciones del gobierno español y no con Noruega o Irlanda que también quieren el reconocimiento del estado palestino. "¿Ustedes ahora son los ofendidos? por utilizar un episodio de la historia cuando los españoles echaron a los judíos y les mataron", responde.

"Esto se podría acabar en una hora si volvieran los rehenes. Todo el mundo se ha olvidado de ellos. Ancianos niños y 5 mujeres a las que están violando", añade la exalcaldesa.