Ester Muñoz (PP): "En cualquier otra democracia el Gobierno de Sánchez ya habría caído"

La vicesecretaria del PP, Ester Muñoz, ha visitado el plató de Espejo Público después de que el PP haya presentado una querella contra el PSOE por presunta financiación irregular que está basada en un testimonio anónimo que un empresario dio a un medio de comunicación la semana pasada. Este empresario aseguraba que llevó "90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE" y se las entregó a una persona cuyo nombre no concretó.

Considera Ester Muñoz que estamos en un momento inédito porque los socios de Gobierno suelen fortalecer al Ejecutivo pero ahora en España "a los socios les interesa que el Gobierno esté lo más débil posible porque así pueden conseguir aumentar el precio por aprobarle sus propuestas o los presupuestos".

"Nosotros accedemos a la justicia a través de la acción popular"

Sobre la querella que acaban de interponer, mantiene que cuando se empezaron a conocer las informaciones de la mujer de Pedro Sánchez y de la trama Koldo el Gobierno siempre dijo que eran bulos y "ahora estamos viendo que ni eran bulos, ni fango, ni indicios y había mucho ahí". "Una persona que ha ido a un medio de comunicación ha dicho que era testigo de cómo se llevaban bolsas a la sede del PP en el marco de la trama de hidrocarburos en la que aparecen Ábalos, Aldama y Sánchez. Nosotros accedemos a la justicia a través de la acción popular", mantiene.

El líder de Vox Santiago Abascal dice que el PP se ha sumado a sus acciones legales contra el Gobierno. Dice Abascal que si no se han personado los dos partidos en bloque ha sido porque el PP en su momento no quería judicializar la política. Señala la del PP en este sentido que cada uno tiene que seguir su estrategia y esto va de que el Gobierno dé explicaciones. "Cosa que no ha dado ni a los periodistas, ni en los juzgados ni a la oposición. Lo que se judicializa son delitos, no la política", explica.

Desde el PP piden que el Gobierno dé explicaciones y les parece "inaudito que nadie haya dado explicaciones de nada" así como el "ataque sin medida contra el juez que ha investigado el entorno de Sánchez". "En cualquier otra democracia este Gobierno ya habría caído", afirma.