Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha intervenido en Espejo Público para matizar el uso de la palabra “genocidio” en relación a la guerra en Gaza y cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por las consecuencias del boicot a la Vuelta ciclista.

“Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos”

Aguirre defendió la importancia de utilizar el lenguaje con precisión. Utiliza la definición de la Real Academia Española para construir su argumento y posicionarse sobre esta guerra: “La utilización de la palabra genocidio no es conveniente”, por lo tanto quiere dejar claro en el programa que hay que mirar todas las definiciones de este término: “Lo que dice el Código Penal es el exterminio de alguien por pertenecer a una raza, a una religión o a una etnia”. Así continua la que era la presidente de la Comunidad de Madrid: “No hay genocidio porque genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos” asegura la que era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Añadió em el matinal de Antena 3 que “lo que está ocurriendo en Gaza es terrorífico y yo por supuesto lo condeno, pero el término genocidio no es”. Señala a Hamás como responsable de la guerra, que lo califica como una organización del horror. Aguirre señaló directamente a la organización islamista:

- “En Palestina el único gobierno que hay es Hamás, que es una organización terrorífica y no quiere dejar salir a la gente de Gaza”

- “Hamás utiliza a los niños, a las mujeres, a toda la civilización palestina”

- “Si queremos que acabe la guerra tienen que entregar a los rehenes que quedan y que Hamás entregue las armas”

Críticas al Gobierno por la Vuelta ciclista

La expresidenta también se refirió al boicot que provocó la suspensión de la etapa de la Vuelta en Madrid. “El presidente alentó para acabar con la Vuelta ciclista, que es un acontecimiento, y España tendrá consecuencias en el futuro”. Señala además que el Gobierno de España es el culpable de que lo que ha ocurrido ayer esté en toda la prensa internacional dando una imagen lamentable de España.

La intervención de Aguirre ha generado reacciones en redes, al enmarcar sus declaraciones en la necesidad de condenar la violencia sin “banalizar” términos como genocidio, al tiempo que sitúa la responsabilidad del boicot a la Vuelta en el Ejecutivo de Sánchez. Esperanza Aguirre habla en Espejo Publico para aclara qué es un Genocidio.

