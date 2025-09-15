La Vuelta
Reacciones a la cancelación de La Vuelta a España, en directo: Almeida asegura que "no se puede hablar de Estado de Israel"
Las protestas propalestinas cortaron el Paseo del Prado y forzaron la suspensión de la última etapa. Hubo dos detenidos y 22 policías heridos. El Ejecutivo reivindica el mensaje de las marchas; PP y Ayuso señalan a Sánchez
La Vuelta a España cerró en falso en Madrid. La última etapa quedó cancelada después de que manifestantes propalestinos invadieran el recorrido en el Paseo del Prado y bloquearan el paso del pelotón. El final fue tan inédito como precario: un podio improvisado en un aparcamiento, ciclistas desorientados y aficionados sin llegada que celebrar. Jonas Vingegaard se coronó campeón en una jornada que nadie imaginaba así.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, enmarcó la tarde en "incidentes muy puntuales" y defendió que se resolvieron "rápidamente". Rechazó que todas las concentraciones fueran violentas y, de hecho, se preguntó si el gesto de la presidenta madrileña de acudir a saludar al equipo israelí "no es alentar a la violencia". Para Martín, los manifestantes "han enviado un mensaje muy importante al mundo. Ayer, el pueblo de Madrid reaccionó y pidió una reacción internacional para terminar con el genocidio en Palestina y ojalá contribuya para que termine esta barbarie lo antes posible".
La oposición eleva el tono
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo responsabilizó al presidente: "Ha inducido a un ridículo televisado en todo el mundo". Isabel Díaz Ayuso fue aún más contundente: "Sánchez es capaz de cargarse el régimen democrático y liberal de la Transición". Y añadió: "El sistema no estaba preparado para un hombre como este este". Vox, por su parte, se alineó con el diagnóstico de "final violento, triste y escandaloso".
El balance policial deja dos detenidos y 22 agentes heridos. En lo deportivo, Vingegaard salvó el maillot rojo, pero se quedó sin el ritual del paseo y el podio ante el público. "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno", lamentó el danés. Perico Delgado cargó contra el Gobierno: "Llevan años vendiendo armas a Israel".
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Tellado acusa al Gobierno de estar “detrás” de la violencia
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado directamente al Gobierno como responsable de la tensión vivida en Madrid durante la Vuelta Ciclista.
Según sus palabras, el Ejecutivo “está detrás de esa violencia alentada” y está utilizando el conflicto de Oriente Medio como “cortina de humo”. Tellado afirma que la izquierda “alienta las protestas radicales para desviar la atención de los escándalos que afectan al PSOE”.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Pablo Bustinduy pide a Feijóo que explique por qué el PP "no reconoce el genocidio"
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha pedido que Alberto Núñez Feijóo explique públicamente por qué el PP "se niega a reconocer la realidad del genocidio en Palestina".
Además, ha instado a Miguel Tellado, el secretario general del PP, a pedir perdón y dimitir por declaraciones que, según él, resultan “insultantes para la historia de España y a la memoria de las víctimas de la dictadura franquista”
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Jaime de los Santos : " Madrid no es lo que se vio ayer"
De los Santos también ya lanzado una crítica directa a los manifestantes: "¿Cuántas vidas salvaron ayer esos violentos?". Y añade que "aquí no importa nada más que seguir haciendo el muro".
Además, ha aprovechado para mandar un mensaje a Moncloa: "Madrid no es lo que se vio ayer". El dirigente popular se dirige a Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez: "Madrid es una ciudad pacífica, generosa. No se ve representada por quienes lanzan objetos contra la Policía".
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Jaime de los Santos lamenta que Marlaska no haya condenado las agresiones a la Policía
Denuncia la falta de condena del Gobierno. De los Santos lamenta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no haya condenado las agresiones a los agentes: "Los policías no fueron agredidos por casualidad", señala.
Sobre Gaza, ha añadido: "Lo que ocurre en la Franja es inadmisible". Aunque reconoce la gravedad del conflicto en Oriente Medio, considera inaceptable que se justifique cualquier acto violento en España en su nombre.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Ayuso afirma que Sánchez es capaz de "cualquier cosa"
Ayuso advierte de que Sánchez es capaz de “cualquier cosa”. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que el presidente “es capaz de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa”. Considera que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Isabel Rodríguez: "Estoy del lado del que les duele lo que está ocurriendo"
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha afirmado en Espejo Público que "lo que el presidente manifiesta es lo que viene haciendo liderando una posición de defensa de los derechos humanos". Además, ha añadido: "Me pongo del lado del pueblo español que ayer se manifestó. Estoy del lado del que les duele lo que está ocurriendo".
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo: Jaime de los Santos acusa a Sánchez de "llamar a reventar"
Jaime de los Santos acusa a Sánchez de “llamar a reventar”. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid critica que el presidente “de forma velada llamaba a reventar lo que allí pasaba” en referencia a las protestas pro Palestina del domingo.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | El gobierno se defiende
Desde el Gobierno, se defienden asegurando que hubo incidentes “muy puntuales” que se resolvieron rápidamente. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, rechazó que todas las manifestaciones fuesen violentas.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | Almeida: "No se puede hablar de Estado de Israel"
Almeida ha señalado que el pueblo gazati no le importa a Pedro Sánchez. Según advierte, la intención del presidente es generar debate para tapar a su mujer y a su hermano.
Añade además que no se puede hablar de genocidio. "Cuando se dice genocidio se intenta decir del río hasta el mar. No se puede hablar del Estado de Israel".
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | Ayuso lamenta la imagen que dio Madrid
Ayuso lamentó también las imágenes que pudieron verse este domingo en la capital de España, durante la última etapa de La Vuelta a España, "dando una imagen de Sarajevo en guerra".
La presidenta de la Comunidad de Madrid indicó que Madrid ahora será vista en el mundo como la ciudad o la región en la que "se persigue al judío" y remarcó que "un deportista no es culpable de su Gobierno".
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | Ayuso acusa a Sánchez de promover el "fascismo-comunismo"
Ayuso acusa a Sánchez de dinamitar la Transición. La presidenta madrileña afirma en esRadio que lo ocurrido "va contra la Vuelta Ciclista, contra Madrid y contra España". Acusa al presidente del Gobierno de promover un modelo de "fascismo-comunismo" que “cargará con el régimen democrático y liberal español de la Transición”.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | Almeida culpa a Sánchez
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya “vencido al deporte”.
Afirmó que “se han juntado todos los sospechosos habituales: Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Arnaldo Otegi” y denunció que “se han lanzado ciclistas a la calzada… empujado corredores… con basura, cristales y obstáculos para impedir el paso”.
Reacciones a la cancelación de La Vuelta, en directo | Etapa final cancelada tras bloqueos y cortes
Manifestantes propalestinos ocuparon partes clave del recorrido de la etapa final de La Vuelta en Madrid, lo que obligó a la organización a cancelar la carrera con 57 kilómetros por delante.
Varias calles del centro fueron invadidas, se derribaron vallas y hubo enfrentamientos con la policía. Pasadas las 18:30 se confirmó la suspensión de la prueba.
