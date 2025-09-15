Reacciones a la cancelación de La Vuelta a España, en directo: Almeida asegura que "no se puede hablar de Estado de Israel"

La Vuelta a España cerró en falso en Madrid. La última etapa quedó cancelada después de que manifestantes propalestinos invadieran el recorrido en el Paseo del Prado y bloquearan el paso del pelotón. El final fue tan inédito como precario: un podio improvisado en un aparcamiento, ciclistas desorientados y aficionados sin llegada que celebrar. Jonas Vingegaard se coronó campeón en una jornada que nadie imaginaba así.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, enmarcó la tarde en "incidentes muy puntuales" y defendió que se resolvieron "rápidamente". Rechazó que todas las concentraciones fueran violentas y, de hecho, se preguntó si el gesto de la presidenta madrileña de acudir a saludar al equipo israelí "no es alentar a la violencia". Para Martín, los manifestantes "han enviado un mensaje muy importante al mundo. Ayer, el pueblo de Madrid reaccionó y pidió una reacción internacional para terminar con el genocidio en Palestina y ojalá contribuya para que termine esta barbarie lo antes posible".

La oposición eleva el tono

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo responsabilizó al presidente: "Ha inducido a un ridículo televisado en todo el mundo". Isabel Díaz Ayuso fue aún más contundente: "Sánchez es capaz de cargarse el régimen democrático y liberal de la Transición". Y añadió: "El sistema no estaba preparado para un hombre como este este". Vox, por su parte, se alineó con el diagnóstico de "final violento, triste y escandaloso".

El balance policial deja dos detenidos y 22 agentes heridos. En lo deportivo, Vingegaard salvó el maillot rojo, pero se quedó sin el ritual del paseo y el podio ante el público. "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno", lamentó el danés. Perico Delgado cargó contra el Gobierno: "Llevan años vendiendo armas a Israel".

