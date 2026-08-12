El Gobierno rebaja a 75 los españoles que permanecen sin localizar en Colombia tras el terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles de que 75 españoles permanecen aún sin localizar tras el terremoto que ha sacudido Colombia. Por el momento, no consta que haya ciudadanos españoles fallecidos ni heridos como consecuencia del seísmo.

Albares ha explicado que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia están “plenamente operativos y movilizados” para atender a la colonia española en el país. Además, ha pedido a los españoles que se encuentren en Colombia, o a sus familiares, que contacten con los servicios de emergencia consular.

Los teléfonos habilitados son el +34 91 000 1249, de la Unidad de Crisis del Ministerio en Madrid, y el +57 316 4733216, del Consulado de España en Bogotá.

Un millón de euros en ayuda humanitaria

Además, el ministro ha confirmado que España movilizará de forma inmediata un primer paquete de un millón de euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta ayuda se destinará a cubrir necesidades básicas tras el terremoto, como material de refugio, kits de agua y saneamiento, medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y ha dejado al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el balance recogido por Servimedia. Las labores de rescate y evaluación de daños continúan en las zonas más afectadas.