Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Terremoto de Colobia

El Gobierno rebaja a 75 los españoles que permanecen sin localizar en Colombia tras el terremoto

El ministro de exteriores asegura que no constan españoles fallecidos ni heridos y anuncia un primer paquete de un millón de euros en ayuda humanitaria.

Imagen de la situación tras el seísmo en Colombia

Imagen de la situación tras el seísmo en Colombia EFE

Publicidad

Jaime Álvarez
Publicado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles de que 75 españoles permanecen aún sin localizar tras el terremoto que ha sacudido Colombia. Por el momento, no consta que haya ciudadanos españoles fallecidos ni heridos como consecuencia del seísmo.

Albares ha explicado que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia están “plenamente operativos y movilizados” para atender a la colonia española en el país. Además, ha pedido a los españoles que se encuentren en Colombia, o a sus familiares, que contacten con los servicios de emergencia consular.

Los teléfonos habilitados son el +34 91 000 1249, de la Unidad de Crisis del Ministerio en Madrid, y el +57 316 4733216, del Consulado de España en Bogotá.

Un millón de euros en ayuda humanitaria

Además, el ministro ha confirmado que España movilizará de forma inmediata un primer paquete de un millón de euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta ayuda se destinará a cubrir necesidades básicas tras el terremoto, como material de refugio, kits de agua y saneamiento, medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y ha dejado al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el balance recogido por Servimedia. Las labores de rescate y evaluación de daños continúan en las zonas más afectadas.

El incendio de Niebla, en Huelva, sigue fuera de control y obliga a desalojar a 800 vecinos: "Solo queda usted"

Incendio en Niebla, Huelva

Publicidad

Sociedad

mujer llora frente a la ministra

Una vecina de Ceuta rompe a llorar ante Margarita Robles: “Tengo miedo, no se puede abandonar Ceuta”

Imagen de la situación tras el seísmo en Colombia

El Gobierno rebaja a 75 los españoles que permanecen sin localizar en Colombia tras el terremoto

Coche de Guardia Civil

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda de Mijas

Cama de hospital
Reptiles en un hospital

Aparecen serpientes bajo las camas en un hospital de Andújar

La experiencia de Mercedes López, una exdipatada que perdió la vista por mirar fíjamenet al sol durante un eclipse
Recomendación

Una exdiputada perdió el 90% de visión tras mirar un eclipse cuando era niña y ahora alerta: "No son conscientes del peligro"

Parapente
Accidente de parapente

Muere un parapentista de 55 años en un accidente en el Pirineo oscense

La Guardia Civil localizó al deportista ya fallecido tras activar a los grupos de rescate

Incendio Huelva
Incendio

El incendio de Niebla alcanza Sevilla tras quemar 25.000 hectáreas y mantiene a cerca de 800 personas desalojadas

Más de 600 efectivos trabajan para frenar el incendio forestal originado en Huelva, que mantiene a cerca de 800 personas desalojadas. La mejora del viento da una tregua a los equipos de extinción.

Ana Vázquez

Una óptica explica cómo mirar el eclipse solar sin dañar la vista: "Ningún método casero, solamente las gafas homologadas"

Familia que ve el eclipse en caravana

Vacaciones sobre ruedas para ver el eclipse: una familia viaja en caravana hasta los Dolomitas

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026

Publicidad