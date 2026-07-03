Hernán Gil sobrevive 8 días bajo los escombros tras el terremoto, su rescate que mantiene viva la esperanza en Venezuela

Hernán Gil se ha convertido en un símbolo de esperanza tras ser rescatado con vida después de permanecer ocho días sepultado tras los terremotos de Venezuela. Las labores para localizarlo y sacarlo de entre los escombros se prolongaron durante 114 horas y movilizaron a más de un centenar de rescatistas.

El operativo culminó con éxito en medio de la emergencia que vive el país tras el terremoto. Su rescate supone un alivio para los equipos que continúan buscando supervivientes entre los edificios derrumbados y para las familias que esperan noticias de sus seres queridos. Según detalla el programa Y ahora Sonsoles.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas