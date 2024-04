Espejo Público desvela la relación entre un escritor y un diseñador muy conocidos

Como reconocían los colaboradores de Espejo Público, esta noticia había sido la comidilla en los pasillos de la redacción del programa. A propósito del asunto, el periodista Miquel Valls recibía un tirón de orejas a través de su 'pinganillo', por revelar a la presentadora Susanna griso parte del misterio de quiénes formarían la pareja.

Sofía Cristo, colaboradora de Espejo Público, al conocer uno de los nombres, se declaraba admiradora de la persona en cuestión, con un breve pero directo comentario: "Le amo".

Inesperada pareja

La también periodistaGema López, revelaba el primero de los dos integrantes del romance. Se trataría del exministro de cultura de Pedro Sánchez, presentador de televisión y escritor, Máximo Huerta.

Respecto a la otra mitad de esta 'naranja', Susanna Griso expresaba que "diseñadores no hay tantos", presumiendo de haber adivinado el nombre del segundo famoso, que habría tenido un romance con Máximo Huerta.

"¡Oh yeah" exclamaba Sofía Cristo en esta ocasión, al resolverse toda la incertidumbre. Gema López pedía que se descubriera la identidad del otro implicado: "El diseñador es... Vamos a descubrirlo... Juan Avellaneda".

El descubrimiento del secreto

Esta relación, hasta ahora desconocida, la habría destapado precisamente uno de los dos famosos que formaron parte del círculo amoroso. Nacho Gay afirmaba que no existía confirmación por parte de ninguno de los dos. Aun así, el origen de las informaciones conocidas ahora surgirían de una entrevista que realizó Vanitatis al diseñador. En ella, Juan Avellaneda confesaría que estuvieron juntos, y según Gay: "Tuvieron un affaire y después no se llevaron muy bien".

'Salida del armario'

En un momento de esa entrevista que hizo Nacho Gay a Juan Avellaneda, éste último confesaba cómo habría hecho pública su homosexualidad: "La 'salida del armario' me resultó mucho más fácil porque iba acompañado y me iban explicando un poco cómo iba todo".

Respecto a su romance con el exministro, Avellaneda prefería evitar entrar en detalles sobre la relación que mantuvieron: "Paso palabra. Es alguien a quien tuve mucho cariño y tuve mucho aprecio, y a quien... Bueno. Fue mi primera pareja".

"¿Estamos hablando de Máximo Huerta?", preguntaba Nacho. Aunque Juan Avellaneda, no soltaba prenda y expresaba: "No lo sé, no lo sé, ni confirmo ni desmiento. Cuando has cortado con alguien ya no... De los 'ex' tampoco hay que hablar".

Y por último, afirmaba que habrían terminado bien su relación, pero al mismo tiempo admitía no tener relación alguna con el escritor en la actualidad.

El último titular que aportaba Nacho Gay, sería la reacción de Máximo Huerta al saber que Juan Avellaneda desvelaba su relación, que según el periodista, habría sido de cierto despecho: "No lo recuerdo, debieron ser dos días".