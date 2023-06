El entorno de Carmen Sevilla, molesto con su hijo por no dejarles despedirse o velarla

Ni en una sala en el tanatorio de Pozuelo, ni en capilla ardiente de cara al público. El cuerpo de Carmen Sevilla yace en la morgue del tanatorio madrileño. La actriz y cantante no ha sido velada ni por su familia y ni por sus amigos más cercanos. Ha sido decisión del único hijo de la actriz, Augusto Algueró.

Tino, chófer de Carmen Sevilla durante 20 años, ha sido el único que se ha acercado al tanatorio, pero sin éxito: “Ante la falta de comunicación con Augusto he decidido venir a ver si me enteraba de algo y me he encontrado que no podemos ni verla, ni despedirnos de ella ni nada de nada”. Tino dice que no había ninguna sala a nombre de Carmen: “Es triste llegar a un tanatorio no ver una sala y no ver algo que a Carmen le encantaba, las flores. No hay ni un ramo de flores. Los que la conocíamos lo sabíamos, si tú te querías ganar a Carmen había dos cosas: una caja de bombones y un ramo de flores”.

“No he podido despedirme de ella. Su hijo impuso un régimen de visitas que la gente más cercana a ella ha respetado escrupulosamente. No la pude ver en la residencia. No he podido verla ahora"

Carmen llevaba ingresada en una residencia desde el 2010. Su hijo impuso a su entorno más cercano un régimen de visitas muy estrictas que todos respetaron: “No he podido despedirme de ella. Su hijo impuso un régimen de visitas que la gente más cercana a ella ha respetado escrupulosamente. No la pude ver en la residencia. No he podido verla ahora. Sinceramente, no ya por nosotros, por la gente cercana a ella, pienso que el público en general se merecía despedir a Carmen. Ha sido un mito en este país. Carmen Sevilla pasó a ser Carmen la de ‘la ovejita’ y se ganó el respeto y el cariño de la gente y yo creo que se merecía una despedida”.

Tino pasó más de 20 años al lado de Carmen, la sentía como una madre para él: “Fueron 20 años con ella. Era como una madre. Yo la llevaba por todo el país, viajando con ella constantemente. Reíamos y llorábamos cuando tocaba, lo hemos pasado muy bien. Hay una cosa que sí me voy a llevar, creo que me he llevado los mejores momentos de María del Carmen García Galisteo.”

Cuenta que muchas veces tenía que hacer las labores de guardaespaldas: “Cuando viajábamos se agarraba a mi brazo y ya no había otra persona más para ella. Lo era todo.”

Luis Méndez, su representante, también sin despedida

"Como patrimonio, ya no solo de España sino a nivel internacional, merecería una despedida"

Luis Méndez fue representante de Carmen Sevilla durante muchos años. Tampoco ha podido despedirse de su amiga, el hijo de la actriz no le ha cogido el teléfono en este tiempo: “No ha habido manera humana de poder contactar con Augusto. El entorno más cercano estamos bastante desconcertados. Yo estoy convencido que, como patrimonio, ya no solo de España sino a nivel internacional, merecería una despedida y sobre todo que nos permitieran a las personas que hemos estado con ella podernos despedir de ella. Puesto que si hemos sido respetuosos con el régimen de visitas que se planteó yo creo que en estos momentos lo lógico sería que pudiéramos despedirnos de ella”.