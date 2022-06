El enfado de Nacho Abad por el caso Marta del Castillo: "Yo alucino, ni el fiscal ni el juez se enteran"

Nacho Abad colabora desde hace años con la familia de Marta del Castillo para ayudarles a localizar el cuerpo de la joven. El periodista ha compartido en Espejo Público las trabas judiciales con las que se están encontrado los progenitores de Marta para seguir adelante con la investigación.

Relata Abad que la acusación que representa a los padres de Marta consiguió que los teléfonos de los implicados fueran analizados por un perito. Explica que la noche del crimen el teléfono de Miguel Carcaño se movió y los posicionamientos quedaron registrados en el terminal. "Si los conseguimos extraer podemos saber la zona en la que fue enterrada Marta del Castillo o lo que hizo aquella noche", señala.

"La noche del crimen los movimientos de Miguel Carcaño quedaron registrados en su teléfono móvil"

El juez entregó a la acusación los teléfonos de todos los implicados así como la autorización para entrar en los terminales. El perito ha solicitado al juez los códigos PUK para poder entrar en el teléfono y el juez solo le autoriza a entrar en el teléfono de Marta y Carcaño. "Yo alucino. Ni el Fiscal ni el juez se enteran de que el teléfono de Marta no ha aparecido. No existe el teléfono de Marta".

Lamenta Abad que cuando se requisaron los teléfonos de los implicados en el caso no se registró a quién correspondía cada terminal. "Nosotros nos damos cuenta de que hay un teléfono de Miguel Carcaño que está en la cárcel porque Miguel escribe a Antonio y le dice que tiene un teléfono en la cárcel", explica. La familia de Marta del Castillo solicita al juez obtener el teléfono que Carcaño tiene en prisión. Sin embargo, el juez no autoriza el acceso al dispositivo.

"El fiscal y el juez de este caso se están empecinando en cosas que son absurdas"

"Tú me das permiso para el teléfono de Marta, que sabes que no existe, y me estas poniendo pegas. Dame el PUK, llevamos un año para que nos den el PUK del teléfono de Miguel Carcaño. ¿Crees que un juez y un fiscal pueden dar permiso para un teléfono que no existe?". Considera Nacho Abad que "el fiscal y el juez de este caso se están empecinando en cosas que son absurdas".