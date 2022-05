Nacho Abad analiza las novedades del caso Marta del Castillo: "No se sabrá la verdad porque el Cuco y su madre mintieron como bellacos"

Antonio del Castillo, abuelo de Marta del Castillo, ha estado presente en el juicio contra el Cuco y su madre, Rosalía García, acusados de falso testimonio. El abuelo de la joven asesinada en 2009, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado, no se va satisfecho de la sala. Le pide a la jueza que admita que acudan todos los testigos y que permita un careo entre el Cuco y Miguel Carcaño "Espero que rectifique. A ver qué pasa mañana.", señala.

Reconoce el abuelo de Marta que le ha dado un vuelco el corazón al ver al Cuco y a su madre. "Al niño le veo cambiado respecto al recuerdo de la chulería que tenía cuando se produjo el suceso", señala. Le da rabia que ahora el Cuco haya reconocido que mintió en el caso ya que cree que aquella declaración influyó en la decisión que tomaron los jueces en ese momento.

Explica el periodista Nacho Abad que si el Cuco y su madre reconocen que mintieron ya no hay nada que juzgar más que el daño moral que han cometido ante los padres para que se cuantifique una cantidad económica.

Prosigue Abad que el Cuco en su día dijo no haber estado en León XIII pero hoy sí dice que mintió, con lo cual sí estuvo en la casa. En la sentencia de hechos probados se establece que Francisco Javier Delgado no estuvo en la casa la noche del crimen. Una afirmación respaldada en parte por el testimonio de Carcaño, que ahora reconoce falso.

"Si estuvo en León XIII pudo ver a varias personas allí. No solo es que haya mentido, es que ha perjudicado a la familia en la acción de la justicia. Miguel Carcaño podría haber dicho quién estaba dentro de la casa, hoy el Cuco no lo ha dicho. Tenemos a 2 delincuentes que han perjudicado a una familia gravemente porque no se va a saber la verdad porque el Cuco y su madre mintieron como bellacos en el juicio", prosigue .

Apunta que el Cuco y su familia deben aún la mitad de los gastos de la búsqueda de Marta del Castillo a lo que fueron condenados. La abogada de la familia Castillo pide 20.000 euros, 10.000 a cada uno, y deben más de 90.000.