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Zapatero asumió una "temporada ácida" tras la detención de su amigo, Julio Martínez, en el caso Plus Ultra

Los mensajes incorporados por la UDEF a la investigación reflejan la preocupación del expresidente tras el arresto de Julio Martínez y su interés por recopilar documentación sobre sus trabajos para Análisis Relevante.

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Los whatsapps de Zapatero con su secretaria Gertrudis: "Tras la reunión con el presi, me reuniré con Bolaños, Mª Jesús y JuanFran" | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La investigación sobre la presunta trama de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra ha incorporado nuevas conversaciones entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Los mensajes, incluidos en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), muestran las conversaciones mantenidas días después de la detención de Julio Martínez Martínez, empresario investigado en la causa y persona cercana al exlíder socialista.

En uno de los intercambios, fechado el 16 de diciembre de 2025, Zapatero reconoció a su colaboradora que esperaba momentos complicados tras el arresto. "Todo esto va a ser inevitable. Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida", escribió el expresidente.

El impacto de la detención de "Julito"

La conversación se produjo cinco días después de que Julio Martínez, conocido como "Julito", fuera detenido en el marco de las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Gertrudis Alcázar trasladó entonces a Zapatero su preocupación por la forma en la que podían difundirse determinadas informaciones relacionadas con el caso. En ese mismo intercambio defendió la importancia de mantenerse unidos ante la situación.

El expresidente también reconoció que todavía no había asimilado lo ocurrido. "Aun no me lo creo. Es como un infarto, no avisa y 'zaca'", afirmó.

En el mismo mensaje añadió una referencia a la relación existente entre el empresario investigado y su equipo de seguridad: "Imagínate los escoltas con la relación que tenían con él".

Facturas, viajes y trabajos de consultoría

Tras la detención de Martínez, Zapatero pidió a su secretaria recopilar documentación relacionada con los servicios prestados para Análisis Relevante, la empresa que se encuentra bajo investigación.

"¿Cuándo es la primera factura de AR?", preguntó a Alcázar. Posteriormente solicitó información sobre viajes realizados desde 2020, actividades asociadas a los trabajos facturados y el peso de los ingresos procedentes de esa sociedad.

Entre las peticiones también figuró una consulta específica sobre sus desplazamientos a Venezuela entre 2020 y 2025. Según respondió su secretaria, durante ese periodo realizó ocho viajes, tres de ellos vinculados a procesos electorales.

Los mensajes forman parte del material intervenido por la UDEF durante el registro efectuado en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid.

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