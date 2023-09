La emoción del testigo del atropello mortal de Montmeló: "Escucharon el pitido del tren y se dieron la vuelta pero no les dio tiempo a reaccionar"

Espejo Público habla con un vecino que presenció el trágico atropello mortal de 4 jóvenes en Montmeló (Barcelona). José reside justo delante del lugar donde el convoy arrolló a los chicos.

Cuenta que se trata de un paso a nivel que no es accesible a las personas porque está muy oscuro y se sitúa en una curva. Las víctimas caminaron hacia la vía para cruzar directos hacia el Duro Festival de techno que se celebraba en la zona. El tren les pitó y no les dio tiempo a reaccionar. Cuenta este testigo que todos ellos caminaban de espaldas al tren y eso dificultó que pudieran reaccionar "No es que fueran a cruzarla, iban andando por la vía", señala.

La mujer de José salió al escuchar ruido y presenció los hechos

La mujer de José presenció cómo se producía el atropello mortal. Los chicos habían tirado un vaso de plástico contra la puerta de la casa de esta pareja. Alertada por el ruido la mujer salió a ver lo que ocurría y cómo el tren se los llevaba por delante. La mujer de José vio cómo los jóvenes escuchaban el pitido del convoy y se daban la vuelta, pero todo sucedió en un breve periodo de tiempo y no pudieron reaccionar.

Tras el impacto José acudió al lugar de los hechos para socorrer a las víctimas. "Ellos iban en grupo, hablando entre ellos y a lo mejor no escucharon el pitido", relata. En opinión de José los chavales podían estar de regreso de hacer compras en el pueblo: "Yo creo que bajarían al pueblo a comprar bebidas porque era más barato", añade.