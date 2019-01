El testigo que socorrió a la víctima de 'la manada de Alicante': "Uno la inmovilizó y el resto la tocaba y la magreaba"

La joven de 19 años se encontraba encerrada en el servicio con los chicos y gritaba: "No, no". Al salir tenía el vestido roto y Juan le dejó una camisa. "Me preguntó que le había pasado en la espalda y en la cara, lo que le hicieron allí en el baño no lo sé", destaca.

Señala que intentó protegerla y echó a los agresores de la casa. "La resguardé en mi habitación y quince minutos después salió ella del domicilio y se volvió a ir con ellos". No llamó a la Policía por miedo a que tardaran demasiado en llegar.

En su declaración ante la Policía declaró que en un momento dado "uno de los chicos inmovilizó a la joven y los otros empezaron a tocarla y magrearla". Asimsimo, apunta que la joven se encontraba en un estado de seminconsciencia. "Estaba muy mal", añade.