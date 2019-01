El abogado de la víctima de 'La Manada' de Alicante: "En el vídeo se le escucha decir: "No, no, no, parad"

El abogado de la joven de 19 años que denunció una violación en grupo el día de Nochevieja en Callosa (Alicante) señala que la víctima estaba narcotizada durante los abusos. Apunta que a la joven se le intoxicó con narcóticos, bebidas alcohólicas y se sospecha que con burundanga, por lo que entró en un estado de seminconsciencia. Los psicólogos le han recomendado no ver imágenes de lo sucedido, ya que parte de la agresión sexual fue grabada con un teléfono móvil por parte de los autores.

"En el vídeo se ve que son cuatro agresiones sexuales plenas"

El letrado estuvo obligado a visionar las imágenes para poder defender a la víctima. "En el vídeo se ve que se trata de cuatro agresiones sexuales plenas por parte de cuatro varones. Pueden escucharse las conversaciones entre ellos en las que se organizan para proceder a la agresión. Ellos están completamente conscientes y es ella la que dice: "No, no, no. Parad, parad". El letrado apunta que "el documento es clarísimo en uno y otro sentido".