El 'rey del cachopo' continúa desaparecido tras encontrarse el torso quemado de una mujer en uno de sus restaurantes. Manuel Román, padre de César Román Viruete, ha permitido a 'Espejo Público' acceder al álbum familiar para ver las primeras fotografías de la infancia del 'rey del cachopo'. El padre desconoce por completo el paradero de su hijo, la única información de la que dispone es la publicada en los medios de comunicación. Cree que su hijo no es capaz de hacer daño a nadie, pero no está realmente seguro de ello. Su hija Gema se queja de que el padre les abandonó, pero él asegura que no fue así. Cuando eran muy pequeños estaba en periodo de servicio militar, se quedaron en casa de sus abuelos unos días, posteriormente fue a recogerlos, pero no le dejaron sacar a sus hijos de la casa.