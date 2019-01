El alcalde de Totalán denuncia desorganización en el rescate de Julen: "Una empresa de desatoros no tiene que hacer el diagnóstico"

Denuncia Miguel Escaño que no se han canalizado los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el rescate del niño de dos años. "Existen medios, hay infrarrojos, hay georadar y muchas cosas por hacer y antes de ayer no se ha hecho nada", señalaba visiblemente afectado.

"He contactado con una empresa europea que ya viene en camino"

El primer edil mantiene que la empresa de desatoros a la que han llamado para coordinar la operación no es la adecuada para realizar los trabajos. "No me interesa escuchar nada, hay más dimensiones que la de vertical y horizontal". Ha confirmado que sin la autorización de nadie ha contactado con una empresa europea. "Lo he puesto en marcha y viene en camino", afirmaba.

Los padres del niño se pusieron en contacto con él. "Me indignaron los comentarios que me hicieron y anoche cambié yo el chip. "Los padres están muy contaminados con todo lo que se está diciendo, están indignados, saturados y contaminados con toda la información que le está llegando", señalaba.