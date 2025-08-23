El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

Pelayo ha sido el factor determinante, junto con Santiago, para poner en un gran compromiso a las Mafin, Marta y Fina Valero. ¡Descubrimos por qué!

Toda su historia se ha desarrollado desde el más puro amor y desde una discreción total debido a la época, ya que en el siglo XX una relación entre dos mujeres estaba apenada con cárcel.

Los espectadores se engancharon desde el inicio al amor de Fina y Marta, quienes comenzaron con mucho miedo y dudas, pero terminaron forjando una relación inquebrantable, que ha luchado contra viento y marea por sobrevivir.

Desde que llegó Pelayo a la vida de Marta y Fina, todo cambió. Él en su condición de homosexual decidió hacer un pacto con Marta y Fina para casarse con la De la Reina, y orquestar un matrimonio de conveniencia para ambos.

Así podrían tapar sus verdaderos gustos y tener un matrimonio en el que no hubiera amor pero si amistad; por lo tanto, también Marta podría estar con Fina libremente.

Sin embargo, desde el principio este pacto no le cuadró del todo a Pelayo, dado que él se quería dedicar a la política y labrarse una imagen en la alta sociedad de Toledo, donde no había ningún tipo de escándalo. Y, tener a Marta y Fina muchas veces exponiéndose, le hacía exponerse a él.

Por lo tanto, nunca vio con buenos ojos esta relación entre Marta y Fina. Y, aunque trató de ayudarlas en un principio, con el paso del tiempo se ha ido viendo mermado su agrado ante este pacto de tres.

En los últimos capítulos, hemos visto que todo ha dado un giro de 180° grados con la vuelta de Santiago, el agresor de Fina. En un intento de asesinarlas, Fina terminó por defenderse a sí misma y a Marta y Santiago acabó muerto.

La cara oscura de Pelayo

Ambas le pidieron ayuda al marido de Marta, quien aceptó ayudarlas y se mostró muy protector... Pero nada más lejos de la realidad. Pelayo ha visto una buena oportunidad para beneficiarse de esta situación y ha sacado una cara oculta: ha decidido chantajear a Fina para que se vaya de Toledo. Si no se marcha, la delatará a la policía con el arma del crimen, que tiene sus huellas. ¡Le ha arruinará la vida!

Fina, que no se puede creer lo que está pasando, parece que ha decidido aceptar el chantaje. Si no se va, Marta también terminaría en la cárcel y quiere protegerla por encima de cualquier cosa.

¿En qué quedará todo esto? ¿Se marchará Fina a Argentina tal y como él le ha dicho? ¿Se fiará de él? ¿Descubrirá Marta lo que está pasando?

