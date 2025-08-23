Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Recapitulamos

El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

Tras la muerte de Santiago, el marido de Marta, ha sacado una cara oculta y ha amenazado a Fina para que se marche lejos de Toledo.

Pelayo en Sueños de libertad

Publicidad

Pelayo ha sido el factor determinante, junto con Santiago, para poner en un gran compromiso a las Mafin, Marta y Fina Valero. ¡Descubrimos por qué!

Toda su historia se ha desarrollado desde el más puro amor y desde una discreción total debido a la época, ya que en el siglo XX una relación entre dos mujeres estaba apenada con cárcel.

Los espectadores se engancharon desde el inicio al amor de Fina y Marta, quienes comenzaron con mucho miedo y dudas, pero terminaron forjando una relación inquebrantable, que ha luchado contra viento y marea por sobrevivir.

Marta y Fina

Desde que llegó Pelayo a la vida de Marta y Fina, todo cambió. Él en su condición de homosexual decidió hacer un pacto con Marta y Fina para casarse con la De la Reina, y orquestar un matrimonio de conveniencia para ambos.

Así podrían tapar sus verdaderos gustos y tener un matrimonio en el que no hubiera amor pero si amistad; por lo tanto, también Marta podría estar con Fina libremente.

Marta, resignada, se casa con Pelayo sin poder dejar de pensar en Fina

Sin embargo, desde el principio este pacto no le cuadró del todo a Pelayo, dado que él se quería dedicar a la política y labrarse una imagen en la alta sociedad de Toledo, donde no había ningún tipo de escándalo. Y, tener a Marta y Fina muchas veces exponiéndose, le hacía exponerse a él.

Por lo tanto, nunca vio con buenos ojos esta relación entre Marta y Fina. Y, aunque trató de ayudarlas en un principio, con el paso del tiempo se ha ido viendo mermado su agrado ante este pacto de tres.

Damián intenta ganarse a Irene para desenmascarar a don Pedro

En los últimos capítulos, hemos visto que todo ha dado un giro de 180° grados con la vuelta de Santiago, el agresor de Fina. En un intento de asesinarlas, Fina terminó por defenderse a sí misma y a Marta y Santiago acabó muerto.

La cara oscura de Pelayo

Ambas le pidieron ayuda al marido de Marta, quien aceptó ayudarlas y se mostró muy protector... Pero nada más lejos de la realidad. Pelayo ha visto una buena oportunidad para beneficiarse de esta situación y ha sacado una cara oculta: ha decidido chantajear a Fina para que se vaya de Toledo. Si no se marcha, la delatará a la policía con el arma del crimen, que tiene sus huellas. ¡Le ha arruinará la vida!

Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía

Fina, que no se puede creer lo que está pasando, parece que ha decidido aceptar el chantaje. Si no se va, Marta también terminaría en la cárcel y quiere protegerla por encima de cualquier cosa.

¿En qué quedará todo esto? ¿Se marchará Fina a Argentina tal y como él le ha dicho? ¿Se fiará de él? ¿Descubrirá Marta lo que está pasando?

No te pierdas todo esto y mucho más en Sueños de libertad la próxima semana.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Pelayo en Sueños de libertad

El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto
Resumen

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?
Capítulo 377

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó
Capítulo 377

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Ambas reciben cartas de Pepe, que sirven para confirmar que él sí quería casarse con Irene y fue Pedro quien le amenazó para que no lo hiciera.

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha
Capítulo 377

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

A pesar de que quiere gritar a los cuatro vientos el chantaje de Pelayo, la joven no puede hacerle daño a Marta y decide ocultarle lo que está a punto de pasar.

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

Publicidad