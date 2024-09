El duro testimonio de una de las supuestas víctimas de Rafa Mir y nuevos detalles de esa noche: "Respondió propinándome un puñetazo en la cara y cerrando la puerta"

El futbolista del Valencia, Rafa Mir, que actualmente está cedido por el Sevilla, ha sido detenido junto a un amigo tras una denuncia por agresión sexual interpuesta por dos chicas jóvenes, de 24 y 21 años. Los cuatro coincidieron de fiesta en una discoteca la noche del sábado al domingo, y posteriormente se habrían desplazado a casa del futbolista, lugar donde se produjeron las supuestos delitos.

Los testimonios de las chicas son estremecedores. Una de ellas explicaría cómo uno de ellos la arrojó vestida a la piscina, donde se habrían producido unos primeros tocamientos no consentidos. A partir de ahí la noche se habría convertido en un infierno para ella y su amiga.

Las crudas palabras de las víctimas

Este miércoles se ha conocido el contenido de las denuncias de la presunta víctima. El periodista Jorge García Badía las relataba en Espejo Público, después de ser publicadas previamente en el periódico `El Español´:

La chica añadía a la denuncia su versión de cómo se desarrolló la madrugada del domingo. La denunciante afirma que la agresión se produjo de forma continuada, según ella, tocándole los pechos y el culo en varias ocasiones.

Al salir de la piscina, Rafa Mir habría forzado a su presunta víctima (la otra chica) a entrar en el baño con él y, según ella, la agresión allí habría llegado a la penetración.

"Mientras estábamos en la piscina, un varón con el pelo largo ha comenzado a insultarme, me acosaba con la intención de mantener relaciones sexuales conmigo. En todo momento, le he dicho que me dejara en paz, que no quería nada con él.

Este chico, que estaba cada vez más agresivo, me volvía a tocar y a tocar el culo, no sé exactamente cuántas veces lo hizo", habría declarado la joven a la Guardia Civil.

Según la víctima, el agresor insistía en su actitud: "Estuve quitándole en todo momento las manos de mis senos, haciendo varias veces la misma operación".

"Nos echó a la calle en ropa interior"

Los gritos de la víctima habrían alertado a su amiga, que fue en su ayuda, momentos antes de abandonar la vivienda. Fue en ese momento cuando el amigo del futbolista habría reaccionado de manera violenta contra la menor de las chicas: "Le pedí, por favor, que me entregase mi ropa para poder irme a casa y me respondió propinándome un puñetazo en la cara y cerrando la puerta".

Como afirma la denunciante en su declaración ella y su amiga se quedaron en la calle con muy poca ropa: "Nos echó a la calle en ropa interior".

Pocos minutos después "el varón de pelo corto" (supuestamente Rafa Mir) tomaría la decisión de arrojar las prendas de las chicas, que habían quedado en el interior de la casa "por encima de la valla". Después de recogerla y vestirse, se alejaron del lugar en su propio vehículo.

La voz de alarma

Ante el revuelo generado, un vecino llamó a la Guardia Civil y salió a ver si necesitaban ayuda, pero las chicas por miedo a no ser creídas, no le contaron nada, y se marcharon. Poco después llegaron los agentes, que trataron de tranquilizar al jugador y unos minutos después era detenido. Ya ha pasado 2 noches en el calabozo.

Ya a solas, durante el trayecto de vuelta a su casa las amigas hablaron sobre lo sucedido compartiendo que ambas habrían sido víctimas de sendas agresiones sexuales. Una de ellas además sufrió una fuerte crisis de ansiedad. Acto seguido acudieron a denunciar.

Sin explicaciones

Según fuentes cercanas, Rafa Mir habría rechazado realizar declaraciones sobre lo ocurrido y el abogado del futbolista alegaba en su defensa que lo ocurrido fueron relaciones sexuales consentidas. El letrado además apoyaría su versión de los hechos en que las jóvenes acudieron voluntariamente a la casa del jugador del Valencia y el tiempo que transcurrió entre que se fueron y el momento en que acudieron a denunciar.