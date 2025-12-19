Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz

La gallega se ha dejado la piel en su actuación en la Gran Final con una actuación que nos ha enamorado.

Celia Gil
Publicado:

La final está muy apretada, cada talent está apurando todo lo que tiene para conquistar al público. La decisión dependerá de las votaciones, pero los finalistas están demostrando su nivel.

Antía ha ofrecido su candidatura con la canción de la malagueña Vanesa Martín. En una gala llena de emociones, la talent se ha decantado por ‘Complicidad’, un tema de Vanesa Martín con el que ha emocionado a su coach.

Pablo López se ha quedado impresionado con la capacidad vocal de Antía y no han dudado en felicitarle por su actuación.

