Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz

La final está muy apretada, cada talent está apurando todo lo que tiene para conquistar al público. La decisión dependerá de las votaciones, pero los finalistas están demostrando su nivel.

Antía ha ofrecido su candidatura con la canción de la malagueña Vanesa Martín. En una gala llena de emociones, la talent se ha decantado por ‘Complicidad’, un tema de Vanesa Martín con el que ha emocionado a su coach.

Pablo López se ha quedado impresionado con la capacidad vocal de Antía y no han dudado en felicitarle por su actuación.