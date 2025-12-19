Antena3
Actuación | Gran Final

Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’

La artista italiana ha regresado al concurso para regalarnos este precioso tema con el arranca la última gala de la edición.

Pausini

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz comenzó con una invitada de lujo: Laura Pausini. La artista italiana, una de las voces más queridas y reconocidas a nivel internacional, fue la encargada de abrir la gala con una interpretación llena de sensibilidad de ‘Mi historia entre tus dedos’.

Su presencia en el escenario marcó un inicio inolvidable para una noche que promete estar repleta de emoción y talento.

Laura Pausini regaló al público una versión muy especial, llenando el plató de magia. ¡Menudo arranque de gala! La artista quiso recordar el enorme cariño que le tiene a este concurso del que ha sido coach en varias ocasiones.

Una apertura memorable que dejó al público en pie y que dio paso a una final cargada de sorpresas y actuaciones únicas.

