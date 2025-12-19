Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

La Gran Final de La Voz regaló uno de sus momentos más especiales cuando Oihan, Audrey, Kimy y Antía, los cuatro finalistas, se unieron a Pablo López y Malú para interpretar un medley cargado de energía y emoción.

Sobre el escenario sonaron ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’, dos temas muy emblemáticos de nuestros coaches y con los que celebraron el enorme talento de esta edición.

La actuación combinó la fuerza de los finalistas con la experiencia y sensibilidad de los coaches, dejando una preciosa actuación que resultó ser todo un sueño para los finalistas de La Voz. ¡Puedes volver a verlo en el vídeo de arriba!