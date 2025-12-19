Actuación | Gran Final
Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López
Oihan, Kimy, Audrey y Antía se suben al escenario para interpretar ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’ con los dos coaches.
Publicidad
La Gran Final de La Voz regaló uno de sus momentos más especiales cuando Oihan, Audrey, Kimy y Antía, los cuatro finalistas, se unieron a Pablo López y Malú para interpretar un medley cargado de energía y emoción.
Sobre el escenario sonaron ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’, dos temas muy emblemáticos de nuestros coaches y con los que celebraron el enorme talento de esta edición.
Más Vídeos
- Arranca la Gran Final de La Voz: Laura Pausini da el pistoletazo de salida a una gala histórica
- Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’
- De ser una de las últimas plazas en La Voz a finalista Pablo López: repasamos el recorrido de Antía en el concurso
La actuación combinó la fuerza de los finalistas con la experiencia y sensibilidad de los coaches, dejando una preciosa actuación que resultó ser todo un sueño para los finalistas de La Voz. ¡Puedes volver a verlo en el vídeo de arriba!
Publicidad