Actuación | Gran Final
Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz
El coach malagueño llena de magia el plató con esta preciosa versión que nos ha presentado en el concurso.
Publicidad
La final de La Voz regaló un momento de pura magia cuando Pablo López regresó al escenario con ‘El niño del espacio’, uno de los últimos temas de su repertorio.
El coach, que siempre logra transformar cada actuación en un relato emocional, volvió a conectar con el público con una interpretación que nos enamoró.
Acompañado de su inseparable piano, Pablo construyó un ambiente íntimo que contrastó con la intensidad de la noche. Su interpretación destacó por la delicadeza y la profundidad con la que transmitió cada verso, enamorándonos como siempre lo hace con cada una de sus actuaciones.
¡Qué momentazo acabamos de vivir en La Voz!
Publicidad