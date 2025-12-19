Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz

El coach malagueño llena de magia el plató con esta preciosa versión que nos ha presentado en el concurso.

Pablo López

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La final de La Voz regaló un momento de pura magia cuando Pablo López regresó al escenario con ‘El niño del espacio’, uno de los últimos temas de su repertorio.

El coach, que siempre logra transformar cada actuación en un relato emocional, volvió a conectar con el público con una interpretación que nos enamoró.

Acompañado de su inseparable piano, Pablo construyó un ambiente íntimo que contrastó con la intensidad de la noche. Su interpretación destacó por la delicadeza y la profundidad con la que transmitió cada verso, enamorándonos como siempre lo hace con cada una de sus actuaciones.

¡Qué momentazo acabamos de vivir en La Voz!

Pablo López llega a la final con Antía, su robo del equipo Yatra

Sebastián Yatra arrasa y lleva a sus dos semifinalistas a la final de La Voz 2025

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Client Challenge

Publicidad