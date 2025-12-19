Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

El coach internacional nos ha regalado este momentazo lleno de luz y brillo en el escenario.

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz volvió a llenarse de energía cuando Mika tomó el escenario para interpretar ‘Modern times’. Fiel a su estilo vibrante y creativo, el coach internacional ofreció una actuación llena de brillo, ritmo y personalidad, convirtiendo el plató en un auténtico espectáculo visual y musical.

Con una puesta en escena dinámica y un magnetismo inconfundible, Mika hizo que el público se levantara de sus asientos, demostrando una vez más por qué sus actuaciones son siempre de las más esperadas del programa.

¡Menuda actuación que hemos vivido en la Gran Final de La Voz!

Audrey, talent de La Voz

Del botón de arrepentimiento de Malú a ser finalista: repasamos la trayectoria de Audrey en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Oihan deslumbra en la Gran Final de La Voz: sigue la gala en directo

Oihan deslumbra en la Gran Final de La Voz: sigue la gala en directo

Oihan en la Final de La Voz
Actuación | Gran Final

¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

Pablo López
Actuación | Gran Final

Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’
Actuación | Gran Final

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

El artista interpretó uno de sus mayores éxitos junto a la finalista de Sebastián Yatra.

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz
Actuación | Gran Final

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz

La gallega se ha dejado la piel en su actuación en la Gran Final con una actuación que nos ha enamorado.

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

Laura Pausini

Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Publicidad