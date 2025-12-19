Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

La Gran Final de La Voz volvió a llenarse de energía cuando Mika tomó el escenario para interpretar ‘Modern times’. Fiel a su estilo vibrante y creativo, el coach internacional ofreció una actuación llena de brillo, ritmo y personalidad, convirtiendo el plató en un auténtico espectáculo visual y musical.

Con una puesta en escena dinámica y un magnetismo inconfundible, Mika hizo que el público se levantara de sus asientos, demostrando una vez más por qué sus actuaciones son siempre de las más esperadas del programa.

¡Menuda actuación que hemos vivido en la Gran Final de La Voz!