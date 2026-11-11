VÍDEO: Mercamadrid y Mercabarna, focos de tensión e incidentes durante la huelga general

La huelga general ya está presente en nuestro país. Mercamadrid ha sido uno de los epicentros de los piquetes informativos y, durante toda la noche, la tensión ha estado presente en su puerta principal. Un grupo de manifestantes se ha agolpado en la entrada, aunque un cordón policial impedía su acceso y, sobre todo, trataba de evitar que cortaran el paso de vehículos, como pretendían. Unos piquetes informativos que estaban repartidos por varios puntos, como nos informaba una de las allí presentes.

En uno de los momentos más agitados, varios asistentes han sido rociados con gas pimienta por los antidisturbios. Esta situación también se ha vivido en las cocheras de la EMT horas después. Allí, los manifestantes trataban de impedir que los autobuses salieran como de costumbre.

Poco a poco, los manifestantes van abandonando las puertas de Mercamadrid tras toda una noche de piquetes, mientras que los autobuses que buscan dar servicio salen de las cocheras con total normalidad. Sin embargo, los piquetes irán recorriendo la ciudad en las próximas horas, con otros puntos acordados.

Lo sucedido en la capital se ha vivido de manera similar en Cataluña. Barricadas, quema de neumáticos y concentraciones para provocar cortes de carreteras. También los principales sindicatos han bloqueado el acceso a Mercabarna, exigiendo un salario y una vivienda dignos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.