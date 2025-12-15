Un estudio alerta del impacto de la polarización política en la vida social en España

La política se mantiene como uno de los asuntos que más separa a la población en España, según un estudio conocido este lunes. Los datos sitúan el impacto en la vida cotidiana: en el último año, cinco millones de personas han roto relaciones familiares o de amistad por desacuerdos políticos.

A la vez, seis de cada diez españoles evitan hablar de política para reducir el riesgo de discusión. Un 15% admite haber abandonado grupos de WhatsApp por ese motivo.

La tendencia se refleja en conversaciones domésticas. "En casa intentamos que no se hable de política" y "cualquier cosa menos de polítca y fútbol" aparecen como fórmulas repetidas para esquivar el conflicto. Otras voces describen un clima de tensión: "El ambiente está muy enrarecido y nadie razona".

Evitar el debate y romper lazos

El estudio apunta a una retirada del debate en espacios habituales. Seis de cada diez españoles optan por cambiar de tema para no entrar en discusión: "Procuro meter otra conversación para salir de esa". En paralelo, un 14% reconoce haber roto amistades, en un patrón que se verbaliza así: "A mi no me gusta como piensas tú y como no me gusta pues dejo de hablar".

Un experto citado en el material explica el mecanismo de la polarización afectiva y sus efectos en la convivencia: "Desarrollamos sentimientos negativos hacia quienes no piensan o votan como tú y no solo eso sino que empiezas a no relacionarte con ellos".

Los temas que más enfrentan y a quién se señala

La igualdad de género, la inmigración y el modelo territorial figuran como los factores que más división generan. También aparece el señalamiento de responsables cuando se pregunta por el origen del clima de confrontación: "Cuando tú le pides a la sociedad española que ponga nombre y apellidos a los responsables de la polarización te señalan a Santiago Abascal y después a Pedro Sánchez, nos estamos separando por ellos", señalan algunos expertos.

Aun así, el estudio recoge un margen para la conversación. Siete de cada diez consideran posible debatir con respeto y un 20% afirma haber cambiado de opinión tras dialogar. En fechas señaladas, el conflicto reaparece: uno de cada cinco participó o presenció discusiones políticas en cenas de Navidad.

